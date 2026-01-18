この記事は2025年1月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。

通勤通学にお昼の弁当を持参する日本全国の皆さま、毎日朝早くからの準備、お疲れさまです。

通勤や通学のバッグの中は、ただでさえ荷物でいっぱい。それに加えて、かさばってしまう弁当箱を一緒に入れるのは大変ですよね。

そんな弁当の持ち運びにお困りの方に、激推しのアイテムを今回は紹介します。

立てたまま入れても汁漏れしない

シービージャパンの「フードマン」は、弁当の具材の汁漏れをしっかり防いでくれるので、立てたままの状態でバッグに入れて運べる薄型弁当箱です。

一体型のパッキンと4点ロックで密閉性を高め、本体の周囲と中仕切りをシーリングするWシーリング構造で汁漏れを防いでくれます。

本商品は薄型タイプの弁当箱で、一辺が16センチ。ランチトートなどを別で用意する必要はなく、書類などとともに持ち運べるのは日常の弁当ライフを大いに助けてくれそうですね。

洗いやすい丸形コーナーでランチプレート気分も

角がなく汚れが溜まりにくいコーナーと一体型成形パッキンの蓋の洗いやすさも、推しポイントの一つ。食器洗浄器対応な点も見逃せません。

薄型で一体型の中仕切りタイプなので、ランチプレートのように弁当を楽しめるというメリットも。アマゾンのレビューでも汁漏れしないことへの驚きやおかずの配置のしやすさを評価する声が寄せられていました。

カラバリ豊富で別サイズも

本商品はカラーバリエーションや容量の異なるタイプを選べるようにラインアップが充実。仕事使いや学校でも使えるシンプルなデザインで、それぞれに合った容量から選べます。

今回紹介しているタブレットサイズの600mlタイプの「フードマン」は、幅広い世代に合った容量とのこと。可動式の仕切りが600mlタイプには付いているので、具材の配置を自由自在に変えられます。

省スペースで持ち運べるスマートな弁当箱「フードマン」。これから弁当ライフを始めたい方にもおすすめの商品なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

【ちょうどいいサイズの600ml】

【ミニマム派には400ml】

【力が弱い人でも開けやすい仕様になった500ml】

【ガッツリ食べたい人には800ml】

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

