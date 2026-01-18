元楽天投手が伝授…道具なしでできる打撃につながる「正座ジャンプ」

打席で構えた時にしっくりこない、スイングのバランスが崩れやすい、打球が思うように飛ばない……。こうした悩みは、大前提の“パワーポジション”をとれていないことが原因かもしれない。元楽天投手で、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、打撃の要素を取り入れたコーディネーショントレーニングを推奨している。バランス感覚や上半身・下半身の連動性を養える、自宅で簡単にできるジャンプトレーニングを紹介する。

打撃において重要なのが、軸や姿勢をコントロールする能力だ。これがなければ、前からくるボールを打ち返すのは難しい。そこで土屋さんが紹介するのは、「正座をした体勢から立ち上がり、ジャンプをして、両足を肩幅程度に開いて着地する」というシンプルなドリル。「体のブレが少なければ少ないほど早く立ち上がれる」ため、スピードを意識しつつ、ブレずに“ピタッと着地する”ことを意識しよう。

最大の目的は、着地した瞬間に、力を発揮できる理想的な姿勢を作ること。これが「パワーポジション」で、土屋さんは「人をおんぶして走ったりする時の形」と子どもにもわかりやすく表現する。両膝はつま先よりも前に出すぎず、お尻をやや後ろに突き出して、股関節にしっかりと上体を乗せた形だ。

このパワーポジションは、「打撃だけでなく、守備、走塁の際の基本的な動き出しの形になる」ため、野球のあらゆるプレーの土台になる。まずは「右足から立ち上がるのを2回、左足からを2回で計4回」を目安に、このジャンプドリルを行ってみよう。ウオーミングアップや毎日の習慣として取り入れやすい手軽さも魅力だ。

慣れてきたらアレンジも加えてみたい。「あぐらをかいた状態から立ち上がってジャンプ」したり、うつ伏せや仰向けからスタートしたりと、バリエーションは豊富にできる。どのような体勢からでも、「体がブレることなく、できるだけ早くジャンプして、パワーポジションを取れる」ようになれば、実戦でのパフォーマンス向上にも繋がるはずだ。（First-Pitch編集部）