1枚で即おしゃれ見え！【ROPÉ PICNIC】40・50代が頼れる「レイヤード風トップス」

トップスのレイヤード、自分で組むと合っているか不安……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】で見つけた「レイヤード風トップス」。重ね着をしたようなルックスで、オンにもオフにも使いやすいきれいめのデザインが魅力です。冬コーデの即戦力になりそうなトップスをゲットして、コーデ組みの悩みを解消しませんか？

プレッピーな着こなしに導くレイヤード風トップス

【ROPÉ PICNIC】「フェイクレイヤードニットプルオーバー」\5,489（税込）

ケーブル編みのセーターとシャツをレイヤードしたようなデザインが特徴。トレンドのプレッピーな着こなしにもぴったりで、知的なムードを演出します。メタルボタンがアクセントになり、さりげなく華やかさをプラス。綿100%素材だから、春先まで長く活躍しそうです。

ダブルカラーでシャレ感アップ！

【ROPÉ PICNIC】「ダブルカラーミニケーブルニット」\5,995（税込）

シャツを重ね着したような、ダブルカラーがポイントのニットトップス。内側の襟は布帛素材なので、きちんと感をキープできそう。顔まわりがすっきりと見えるスキッパーネックデザインで、コーデに程よい抜け感を添えてくれます。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。