猫ちゃんを保護した時と現在の姿が、まるで別人のようだと8万再生を超える話題となっています。投稿者さんのおうちで過ごしていた保護当時の姿と、里親さんと暮らし始めた現在の姿を見た人からは、「両方の家族と出会えたからこその結果」「思わず泣いた」と感動の声が寄せられることとなりました。

【動画：威嚇ばかりしていた『保護猫』→里親さんと出会った結果…まるで別猫のような『現在の様子』】

保護当時は威嚇ばかりしていたごんべえ君

Instagramアカウント『ちびまるまろん』に、保護された時とはまるで別人のように穏やかになった猫ちゃんの姿が投稿されました。その猫ちゃんは、投稿者さんの元で保護されていた、ハチワレ猫のごんべえ君。ごんべえ君が投稿者さんのおうちで過ごしていた頃は、保護されて間もなかったこともあり、人間の姿を見るたびに「シャーッ！」と威嚇をしてくることが多かったのだそう。

投稿者さんが優しく話しかけても、人間に心を開いていないためか、耳を後ろに下げて口を大きく開け、威嚇する日々だったといいます。

そんなごんべえ君に里親さんが見つかり、投稿者さんのおうちを卒業してしばらく経った頃。投稿者さんは里親さんからある動画を見せてもらうことになったそう。そこには、まるで別人のようになったごんべえ君の姿が写っていたのでした。

里親さんと暮らし始めたら…

投稿者さんに保護されていた当時は、まだ人間不信で威嚇ばかりする毎日だったごんべえ君。しかし、里親さんと暮らし始めるようになったごんべえ君は、嬉しい変化を見せてくれるようになったのだそう。なんと、里親さんに見せてもらった動画のごんべえ君は、ゴロゴロと喉を鳴らして、里親さんの手に頭をすり寄せていたのだといいます！

その姿からは、人間を怖がっていたごんべえ君が、心を開ける家族に出会い幸せな毎日を過ごしていることが伝わってきます。

その光景を見た投稿者さんは、「私はとても感激しています」と、ごんべえ君の幸せを心から祝福するのでした。

幸せいっぱいの日々を送るごんべえ君

保護された当初は、緊張して投稿者さんにたくさん威嚇をしてしまったごんべえ君。しかし、今では優しい飼い主さんと穏やかな毎日を過ごし、本来の甘えん坊な姿を見せてくれているようです。

自分から飼い主さんのところへやってきて、ごろごろと喉を鳴らす姿は、とても大切にされている証拠。そんなごんべえ君の姿を見られた投稿者さんは、「幸せだ」とごんべえ君への想いを話しています。

ごんべえ君がそうして里親さんに心を開けるようになったのは、相手の幸せを心から祝うことができる投稿者さんのおうちで過ごした日々があったからこそ。きっと、これからもそんな優しさが、たくさんの猫ちゃんや里親さんに引き継がれていくことでしょう。

このごんべえ君の変化には、たくさんの人から祝福の声が寄せられることに。「良かった良かった」「末永く幸せにね」「投稿者さんからの愛情が満タンになったから、里親様に心を開けたんだと思います」と温かいコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『ちびまるまろん』では、ごんべえ君のように、ずっとのおうちとの出会いを待っている猫ちゃんたちの日々が投稿されていますよ。

ごんべえ君、投稿者さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちびまるまろん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。