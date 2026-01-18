伝説のコラボキタァーーッッ！！【マクドナルド】ボリューム満点♡「新作バーガー」

今年40周年を迎える大人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」。記念すべきアニバサリーイヤーに【マクドナルド】では、期間限定でキャンペーンを開催中です。伝説のコラボとして、3種類のバーガー、ドリンク、スイーツの計5商品が発売されました。そこで今回は、モンスターたちも喜ぶ「新作バーガー」を紹介します。

ドラクエの世界観が楽しめるコラボパッケージ

今回のコラボで発売されているドラクエバーガー3種は、それぞれデザインの異なるオリジナルパッケージで提供されます。「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」のデザインは、放映中のCMでも存在感を放つ、マクドナルドのクルーに扮したキングスライムです。パッケージの上下にも、ゲーム内でおなじみのモンスターたちがデザインされており、ドラクエの世界観を感じられます。

ビーフパティ × ポテトパティで食べ応え抜群

特製バンズにサンドされているのは、ビーフパティ・ザク切りポテトパティ・スモークベーコンと、どれも食べ応えのある食材ばかり。味付けには、炙り醤油風ソースとコンソメ・ガーリック・ブラックペッパーが特徴のマヨソースを使っています。筆者も早々に実食しましたが、2種類のパティのボリューム感と口の中に広がるコンソメの風味が印象的でした。ブラックペッパーが効いているため、ボリュームがあっても重たさを気にせず食べられます。

【マクドナルド】とドラゴンクエストの伝説のコラボでは、モンスターたちも納得のボリューム感が楽しめる「新作バーガー」に注目！ 販売期間は2月上旬までなので、気になる人はぜひ食べてみて。

