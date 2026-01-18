伏せたまま、こちらをじっと見つめる猫ちゃん。その鋭い眼光に、思わず身構えてしまいます。次の瞬間、猫ちゃんはゆっくりと背中を盛り上げ……。この猫の威嚇する姿をとらえた投稿は、記事執筆時点で81万再生を記録。視聴者を釘付けにしたこの光景は「ツンデレにしか見えない」「やんのかステップで愛伝えてくれる猫」といった声が寄せられ、何度も見返してしまう人が続出しています。

【動画：伏せていた猫→ゆっくりと起き上がると……予想外の展開と『可愛すぎる模様』】

鋭い眼差しの猫

TikTokアカウント「unyo.320」に投稿されたのは、床に伏せた状態でこちらを警戒するように見つめる猫ちゃんの姿です。猫ちゃんは頭を低く構えたまま、少しずつ背中を盛り上げていったそう。

背中を丸め、最大限に高くしたその姿は、まさに「やんのかステップ」直前。顔はこちらを向いたままで、相当な警戒モードに入っているようにも見えます。何かが起こりそうな緊張感に、思わず息をのむユーザーも多かったのではないでしょうか。

やんのかステップ開始！

完全に臨戦態勢に入ったかと思いきや、猫ちゃんは前足をそろりそろりと踏み出し、独特のリズムで歩き始めます。そう、「やんのかステップ」の始まりです。

次の瞬間、猫ちゃんは勢いよく前へダッシュ。向かった先には、もう1匹の猫ちゃんが待っていました。今にも襲いかかるのかと思われましたが、猫ちゃんが取った行動は予想外のものだったそうです。

まさかのラブアタック

接近した猫ちゃんは、相手の猫の顔面すれすれまで迫ると……得意の猫パンチ！！かと思いきや、相手の猫ちゃんの顔から首をくんくん。そのまま何事もなかったかのように通り過ぎていったそう。

さらに注目を集めたのは、やんのかステップ中に浮かび上がった体のハートマーク。猫ちゃんと一緒にハートも迫ってくる様子に、ユーザーたちは大興奮！ツンデレ全開の愛の伝え方に、多くの人が心を撃ち抜かれてしまったようです。

やんのかステップで愛を運んできた猫ちゃんの姿は、TikTokで5.1万いいねの高評価。「幸せを運んでくれる猫ちゃん」「ハートがぶっ飛んでくるの可愛すぎて」「ハートねっこ様あああ！！！」といった声が相次ぎ、コメント欄はハートで埋め尽くされています。

最近開設されたばかりのTikTokアカウント「unyo.320」。今後、どんなツンデレな一面を見せてくれるのでしょうか。次の投稿が待ち遠しいです！

写真・動画提供：TikTokアカウント「unyo.320」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。