女優のリース・ウィザースプーン（49）が、SNSでのなりすまし詐欺に注意を呼び掛けた。リースは自分の名前や写真を使ってオンラインで「関係を築こう」としているアカウントをインスタグラムやTikTokで発見したとして、自分を名乗るアカウントとやり取りする際は細心の注意を払うようにフォロワーに呼び掛けている。TikTokへの投稿でリースはこう説明している。



【写真】なりすましじゃない本物のインスタグラム！

「TikTokやインスタグラムで私になりすましている人が複数いる。ユーザーにDMを送って、関係を築こうと、個人情報を聞き出そうとしたり、待ち合わせの時間を決めようとする」「これは私ではないと知っておいて。他人が人をだますために私の名前を使うなんて、すごくがっかり。私は絶対にそんなことはしないと分かっていて。お金やプライベートな情報を求めたり、待ち合わせたりするために連絡を取ることはないから」



これまでにも数々の有名人がなりすまし詐欺について注意を呼び掛けており、昨年にもヘレン・ミレンが、自身の名を利用してチャリティへの寄付を求めた詐欺が行われていることを警告していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）