琉球に加入したDF千葉和彦が新天地でもらしさ全開

J3のFC琉球に加入した元日本代表DF千葉和彦が新天地でも早速らしさ全開でファンの心を掴んだ。

アルビレックス新潟やサンフレッチェ広島、名古屋グランパスなどで活躍してきた千葉は2021年シーズンに新潟へ復帰。そこで5シーズンを過ごし、今季からFC琉球に加入した。40歳で初のJ3リーグ参戦となる。

チームのムードメーカーを担うその明るいキャラクターはやはり健在だ。FC琉球の公式Xは1月15日に「練習場で千葉ワールド炸裂」として動画を公開。ホームタウン活動に参加した千葉は「ゴールおじさんマン」として、公開練習に見学に来た糸満市の保育園の子こどもたちと交流した。

この様子を見たファンからは「最高」「日本中どこにいてもチバちゃんはチバちゃんだわ」「どこに行っても千葉ちゃん劇場は続くね」「沖縄でもみんなに愛されてる」「子どもたち、めちゃくちゃ楽しそう」「らしさ全開で何より」「こうやってサッカーに興味を持つ子供が増えていくんだろうな」「太陽みたいな人だなあ」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）