松山英樹「いい距離のパットが入ってくれた」「少しは縮まった」 第３Ｒで６５と猛チャージ
◆米男子ゴルフツアー ソニー・オープン 第３日（１７日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）
５９位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は７バーディー、２ボギーの６５をマークし、通算６アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で首位と３打差の１７位に浮上した。
松山はホールアウト後、大会を中継するＵーＮＥＸＴのインタビューに応じた。一問一答は以下の通り。
◆松山に聞く
―第３ラウンドを振り返って。
「もったいないショットもたくさんあるけど、その中でも２番だったり、１５番だったり、いい距離のパットが入ってくれたのでスコアにつながったと思う」
―セカンドショットの距離感が良かった印象。昨日と変えたことは。
「毎日変えているので、良かった部分と、まだ良くなってない部分もあります」
―グリーンの速さは。
「風が強いので、その分って感じですね」
―１７番のファーストパットは風の影響もあったか。
「どうですかね。それを読めなかった自分があれなんで…」
―最終日に向けて。
「少しは縮まったと思うんで、今日みたいなゴルフを、もっとスムーズなゴルフができればもう少しスコアを伸ばせると思うので、頑張りたいと思う」