◆米男子ゴルフツアー ソニー・オープン 第３日（１７日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）

５９位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は７バーディー、２ボギーの６５をマークし、通算６アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で首位と３打差の１７位に浮上した。

松山はホールアウト後、大会を中継するＵーＮＥＸＴのインタビューに応じた。一問一答は以下の通り。

◆松山に聞く

―第３ラウンドを振り返って。

「もったいないショットもたくさんあるけど、その中でも２番だったり、１５番だったり、いい距離のパットが入ってくれたのでスコアにつながったと思う」

―セカンドショットの距離感が良かった印象。昨日と変えたことは。

「毎日変えているので、良かった部分と、まだ良くなってない部分もあります」

―グリーンの速さは。

「風が強いので、その分って感じですね」

―１７番のファーストパットは風の影響もあったか。

「どうですかね。それを読めなかった自分があれなんで…」

―最終日に向けて。

「少しは縮まったと思うんで、今日みたいなゴルフを、もっとスムーズなゴルフができればもう少しスコアを伸ばせると思うので、頑張りたいと思う」