◆スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）Ｗ杯第５戦（１７日、スイス・ラークス）

１２人による男子決勝が行われ、２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１本目で１発目から大技のスイッチバック・ダブルコーク（ＤＣ）１２６０のノーズグラブを決め、２発目もキャブのＤＣ１４４０インディーで高さを出した。しかし３発目でアクシデント。勢いよく飛び出したが、着地は前方に倒れ込む形になった。何とか自力で起き上がったが、ボードは折れ、顔を雪面に強く打ったか、出血していた。その後の決勝２本目は棄権し、１２位となった。

ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）で連覇に挑む今シーズン。開幕前の昨年１２月に盟友のショーン・ホワイト氏（米国）が開催するザ・スノーリーグで優勝。その翌週に行われた今季Ｗ杯開幕戦も制して２連勝した。冬季五輪では１４年ソチ大会から４大会連続の代表入りも確実にし、今大会で五輪前最後のＷ杯に臨んでいた。五輪開幕まで３週間を切った中でのアクシデント。五輪王者・平野歩の状態が心配される。