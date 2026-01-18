ばんえい十勝所属の今井千尋騎手が、地方競馬女性騎手の年度最多勝記録を更新した。1月17日に行われた第5Rでプリンセスミミに騎乗して1着となり、2025年度（2025年4月〜2026年1月）の勝利数を123勝とし、これまでの最多記録だった宮下瞳騎手の122勝を上回った。

今井騎手は2000年10月30日生まれ、北海道新十津川町出身。今井茂雅厩舎に所属し、2022年12月10日に初騎乗、翌日に初勝利を挙げた。2026年1月17日時点での通算成績は2919戦369勝。今季はこれまでに816戦に騎乗し、123勝を挙げている。

【ばんえい十勝】今井千尋騎手が歴史塗り替える…女性騎手最多勝142勝

「サプライズみたいでうれしい」

レース後、今井騎手は「記録については知らなかったのでサプライズみたいでうれしいです。ファンの皆様や関係者、馬のおかげで達成することができたと思いますので、感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張ります」と喜びを語った。今後については「まず来月にあるヒロインズカップをサクラヒメと一緒に最後まで走り切ることを目標に頑張っていきます」と抱負を口にしている。

女性騎手として着実に実績を積み重ねてきた今井騎手が、また一つ大きな節目を刻んだ。