42歳で“早期閉経”と診断の韓国女優、76歳で39歳下女性との子を授かった義父のエールに感動

女優のファン・ボラが、義父の心遣いに深い感動を覚えたと明かした。

1月15日、ファン・ボラは自身のインスタグラムを更新した。

投稿されたのは、食欲をそそる麺料理と、程よく熟したキムチがテーブルに並べられた写真だった。「お義父さまが嫁と孫のために作ってくれた初めての麺。愛が強すぎます」とつづり、義父への感謝と愛情を率直に表現している。ファン・ボラは、俳優キム・ヨンゴンの次男の妻にあたる。

続けて、娘と遊んでいる夫の姿も公開。「私の愛する人たち」とコメントを添え、喜びと感動が入り混じった思いを伝えた。撮影準備中にもかかわらず、その表情からは幸せに満ちた笑顔があふれていた。

しかしファン・ボラは最近、第2子妊娠の準備のために産婦人科を訪れた際、「早期閉経」と診断されたことを明かし、話題となった。平均的な閉経年齢より約10年も早い段階で女性ホルモンの数値が低下していると告げられ、当初は大きな衝撃を受けたものの、現在は気持ちを切り替えて治療に向き合っているという。

この投稿を見たネットユーザーからは、「義父がここまで気遣ってくれるなんて心強い」「義父の応援を受けて、きっと第2子も授かれますように」など、温かな応援メッセージが相次いだ。

（画像＝ファン・ボラInstagram）

なお、ファン・ボラは俳優キム・ヨンゴンの次男で、俳優ハ・ジョンウの弟にあたる人物と結婚し、現在は娘1人の母として家庭と仕事を両立させている。また、キム・ヨンゴンは76歳だった2021年、39歳年下の女性との間に子どもを授かった。当時は中絶強要未遂の容疑で告訴されるなど騒動となったが、最終的には和解に至っている。

（記事提供＝OSEN）

◇ファン・ボラ プロフィール

1983年10月2日生まれ。釜山出身。2003年にSBSの10期公開採用タレントとしてデビュー。ドラマ『マイガール』（05）、『ラブレイン』（12）、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』（17）、『キム秘書はいったい、なぜ？』（18）、『ハイエナ-弁護士たちの生存ゲーム』（20）などに出演。プライベートでは10年交際した俳優キム・ヨンゴンの息子でハ・ジョンウの弟キム・ヨンフンと2022年11月6日に結婚し、翌年11月に人工授精による妊娠を発表。2024年5月23日に男児を出産した。