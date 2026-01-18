今日18日も、広い範囲で晴れる見込みです。ただ、昨日とは違い、風が冷たく感じられるでしょう。北の地域ほど風が強まり、東北の太平洋側では暴風が吹いて交通の乱れが大きくなるおそれもあります。

西日本と東日本は大体晴れ 北日本は所々で雪や吹雪

今日18日(日)も、多くの所で晴れるでしょう。ただ、北日本は、気圧の谷が通るため所々で雪が降り、風が強く吹きます。



北海道は、日本海側とオホーツク海側で雪が降ったりやんだりするでしょう。ふぶいて見通しが悪くなることもありそうです。

東北の日本海側も雲が多く、午前、午後ともに所々で雪が降るでしょう。

東北の太平洋側は日差しが届きますが、午前中ほど風が強く、暴風が吹き荒れる所もありそうです。交通の乱れが大きくなることも想定されますので、お出かけの方は、気象情報を十分に確認のうえ、時間に余裕を持った行動を心掛けてください。

関東は、日中は広く晴れるでしょう。夜は雲が増えて、南部ではにわか雨の可能性があります。

北陸と東海、近畿、中国、四国、九州は、ほぼ一日晴れるでしょう。

沖縄も晴れ間がでますが、所々で弱い雨が降りそうです。

最高気温 昨日より低い所が多い 風の冷たさで体感温度低下

最高気温は、沖縄は25℃前後と昨日(17日)より高めで、九州と四国は昨日と同じくらいの18℃前後でしょう。

中国地方と近畿、東海、関東は13℃から15℃くらいで、こちらも、昨日とそれほど大きく変わらない予想です。ただ、北よりの風が強めに吹くことがあり、実際の気温よりも体感温度が下がるでしょう。

北陸と東北南部は5℃から8℃くらいで、東北北部と北海道は0℃から2℃くらいの見込みです。日本海側の地域を中心に、昨日より大幅に低くなる所が多いでしょう。午前中ほど、北または西よりの風が強まり、厳しい寒さとなりそうです。



なお、この先はさらに強い寒気が流れ込みます。20日(火)から25日(日)頃にかけて、日本海側は広く雪が降り、山陰など西の地域も含めて大雪となるおそれがあります。日差しの届く太平洋側も寒さが増すでしょう。体調を崩さないよう、十分な注意が必要です。