SHEGLAM新作リップオイルバーム登場♡ツヤとうるおいを叶える全11色
世界150以上の国と地域で愛されるグローバルコスメブランドSHEGLAMから、新作「リップオイルバーム」が登場しました。オイルとバームの魅力を融合した新感覚リップは、軽やかなツヤ感とみずみずしい発色を両立。ひと塗りでナチュラル、重ねれば主役級と、気分やシーンに合わせて表情を変えられるのが魅力です。毎日のメイクに取り入れたくなる、注目の新作をチェックしてみて♡
オイル×バームの新感覚リップ
「Silk Slip Lip Oil Balm」は、オイルのうるおい感とバームのなめらかさを兼ね備えたリップアイテム。唇にのせた瞬間すっとなじみ、軽やかなツヤを演出します。
保湿成分配合で、しっとり感が続くのに重たさはなく、デイリー使いにもぴったり。単色使いはもちろん、手持ちリップに重ねてニュアンスチェンジを楽しむのもおすすめです。
肌なじみ抜群の全11色展開
価格：1,140円(税込)
カラーは全11色と豊富なラインナップ。ピンクやローズ、ブラウン、オレンジ系まで幅広く揃い、肌トーンやメイクに合わせて選べます。
特にオレンジ系は、唇のくすみや色ムラを整えたいときにも活躍。気分に合わせて塗り重ねることで、ジューシーさが増し、リップメイクの幅がぐっと広がります。
Apri-Cute
Barely Blushed
Black Berry
Guava Glow
High Key
Jam Session
Mango Bliss
Pinky Wink
Rose Goals
Sepia Kiss
Toasted Caramel
カラー：全11色
購入先：SHEGLAM公式サイト
備考：
※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。
※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。
まとめ
ツヤ感、発色、うるおいを1本で叶えるSHEGLAMのリップオイルバームは、忙しい毎日の心強い味方。軽やかな使い心地で、オンオフ問わず活躍してくれる万能アイテムです。
全11色からお気に入りを選べば、いつものメイクがぐっと新鮮に♡トレンド感と実用性を兼ね備えた新作で、リップメイクをアップデートしてみてはいかがでしょうか。