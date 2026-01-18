¡ÚÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¡Û¥ª¡¼¥À¡¼È¯É½¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ï¤«¤»¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼Â³¡¹¡¡3¶è¤Ë¹õÅÄÄ«Æü¡¢ÎëÌÚÎ°°ý¤é¡¡7¶è¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÀª¤¬·ãÆÍ¡¡¹â¹»À¸¤Î1¶è¤ÏÃíÌÜ¤Î¹â¹»±ØÅÁ¤ÎºÆÀï
¡þÂè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(18Æü¡¢¹Åç¡¢Á´7¶è´Ö48.0km)
Âè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¤¬18Æü¤Ë¹æË¤¡£Á°Æü¤Î17Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼É½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤ÎÃË»Ò±ØÅÁ¡£Á´7¶è´Ö48.0km¡¢1¡¦4¡¦5¶è¤ò¡Ö¹â¹»À¸¡×¡¢2¡¦6¶è¤ò¡ÖÃæ³ØÀ¸¡×¡¢3¡¦7¶è¤ò¡Ö¼Ò²ñ¿Í¡¦Âç³ØÀ¸¡×¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ï¤«¤»¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬º£ÅÙ¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¿¥¹¥¤ò¶»¤Ë½Ð¾ì¡£
8.5km¤Î3¶è¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê»³¾å¤ê¤ò¤ß¤»¤¿²¬»³¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯)¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Æ±¹»¤«¤é¤Ïºë¶Ì¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌðÁª¼ê(4Ç¯)¡¢µÜºê¤Îº´Æ£°¦ÅÍÁª¼ê(2Ç¯)¡¢¼¯»ùÅç¤ÎÈÓÅÄæÆÂçÁª¼ê(2Ç¯)¤éÈ¢º¬Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¶è´Ö¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¤Îµ¢»³ÐÒÂçÁª¼ê(¶ðß·Âç³Ø4Ç¯)¡¢ÀÅ²¬¤ÎÌîÃæ¹±µüÁª¼ê(Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ3Ç¯)¡¢ÀéÍÕ¤ÎÎëÌÚÎ°°ýÁª¼ê(Áá°ðÅÄÂç³Ø1Ç¯)¡¢Ê¡°æ¤ÎºØÆ£¾ÌéÁª¼ê(¾ëÀ¾Âç³Ø4Ç¯)¤È¤¤¤Ã¤¿È¢º¬Ï©¤Ç²÷Áö¤ß¤»¤¿³Æ¹»¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¤½¤í¤¤¤Ö¤ß¡£¤Ê¤ª¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿·§ËÜ¤ÎÄáÀîÀµÌéÁª¼ê(GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×)¤ä40ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ëº´²ì¤Î¾åÌîÍµ°ìÏºÁª¼ê(¤Ò¤é¤Þ¤ÄÉÂ±¡)¤é¤¬¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇÄ¹13.0km¤Î7¶è¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ2°Ì¤ÎÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÀª¤¬½¸·ë¡£1¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤À¤Ã¤¿·²ÇÏ¤ÎÀÄÌÚÎÜ°êÁª¼ê(4Ç¯)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÄÔ¸¶µ±Áª¼ê(3Ç¯)¡¢»³¸ý¤Î¹â»³¹ëµ¯Áª¼ê(4Ç¯)¡¢¹âÃÎ¤Î郄ÀÐ¼ùÁª¼ê(1Ç¯)¡¢ÅöÆü¶è´ÖÊÑ¹¹¤Ç³°¤ì¤Æ¤¤¤¿²Æì¤Î²Å¿ô½ãÊ¿Áª¼ê(4Ç¯)¤é¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Ç¤Ï7km¤Î1¶è¤ÇÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¡£Íèµ¨¤ÎÁá°ðÅÄÂç³ØÆþ³Ø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¡Åç¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀÁª¼ê(³ØË¡ÀÐÀî¹â)¡¢Ê¼¸Ë¤Î¿·ºÊÎË¸ÊÁª¼ê(À¾ÏÆ¹©¹â)¡¢Ä»¼è¤ÎËÜÅÄºùÆóÏºÁª¼ê(Ä»¼è¾ëËÌ¹â)¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦10km¤Î1¶è¤ÇÁý»ÒÁª¼ê¤¬28Ê¬43ÉÃ¤ÎÆüËÜÁª¼êºÇ¹âµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë28Ê¬20ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£¤³¤Î3¿Í¤¬¥È¥Ã¥×3¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³ØÁ°¤ËºÆÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿È¢º¬±ØÅÁ10¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿µþÅÔ¤Îº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê(¶ðß·Âç³Ø4Ç¯)¤ä»³²¼¤ê6¶è¤òÁö¤Ã¤¿Åçº¬¤Î°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê(¶ðß·Âç³Ø4Ç¯)¡¢Ê¼¸Ë¤ÎÀÞÅÄÁÔÂÀÁª¼ê(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø2Ç¯)¤Ê¤É¤ÏÊä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²óÂç²ñ¤ÏÄ¹Ìî¤¬Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿°ËÆ£Âç»ÖÁª¼ê(NTTÀ¾ÆüËÜ)¤¬3¶è¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ2¶è¤òÁö¤Ã¤¿²Ö²¬¼÷ºÈÁª¼ê(Åì³¤Âç³Ø4Ç¯)¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï12ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÁö¼Ô¡Û
¢¡3¶è
ËÌ³¤Æ»:Âç¿ùÎ¼ÂÀÏ¯(»³Íü³Ø±¡Âç)
µÜ¾ë:ÂçßÀí÷¿¿(ÂçÅìÊ¸²½Âç)
Ê¡Åç:Ã«ÃæÀ²(¶ðß·Âç)
°ñ¾ë:¾®¼ÆÍµ»ÎÏº(Åìµþ¹ñºÝÂç)
·²ÇÏ:µ¢»³ÐÒÂç(¶ðß·Âç)
ÆÊÌÚ:²®Ìî·ËÊå(ÆüËÜÂÎ°éÂç)
ºë¶Ì:±§ÅÄÀî½ÖÌð(ÀÄ»³³Ø±¡Âç)
ÀéÍÕ:ÎëÌÚÎ°°ý(Áá°ðÅÄÂç)
Åìµþ:·ÞÃÈ¿Í(ÅìÍÎÂç)
¿ÀÆàÀî:Ê¿ÅçÎ¶ÅÍ(ÆüËÜÂÎ°éÂç)
»³Íü:»ÔÀîÂçÀ¤(Ãæ±û³Ø±¡Âç)
Ê¡°æ:ºØÆ£¾Ìé(¾ëÀ¾Âç)
ÀÅ²¬:ÌîÃæ¹±µü(Ô¢ÕÜ±¡Âç)
°¦ÃÎ:ÅÄÅç½Ù²ð(ÆüËÜÂÎ°éÂç)
´ôÉì:¿¥¶¶¹ª(ÁÏ²ÁÂç)
µþÅÔ:ÊÂÀîñ¥ÂÀ(Ãæ±ûÂç)
Âçºå:º´Ìîñ¥¿Í(´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç)
Åçº¬:ÅÄ¸¶¾¢¿¿(»³Íü³Ø±¡Âç)
²¬»³:¹õÅÄÄ«Æü(ÀÄ»³³Ø±¡Âç)
¹áÀî:²Æ¸«ÆúÏº(ÆüËÜÂÎ°éÂç)
µÜºê:º´Æ£°¦ÅÍ(ÀÄ»³³Ø±¡Âç)
¼¯»ùÅç:ÈÓÅÄæÆÂç(ÀÄ»³³Ø±¡Âç)
²Æì:ÃÓ´ÖÑÛÅÍ(½çÅ·Æ²Âç)
ËÌ³¤Æ»:×¢ÅÄÎ¦(ÄëµþÂç)
´ä¼ê:ÎëÌÚÅ·ÃÒ(Åì³¤Âç)
Ê¡Åç:»³¸ýÃÒµ¬(Áá°ðÅÄÂç)
·²ÇÏ:ÀÄÌÚÎÜ°ê(Ô¢ÕÜ±¡Âç)
Åìµþ:º´Æ£Í°ì(ÀÄ»³³Ø±¡Âç)
¿ÀÆàÀî:ÄÔ¸¶µ±(Ô¢ÕÜ±¡Âç)
¿·³ã:»³ºê¾ç(ÆüËÜÂÎ°éÂç)
Ä¹Ìî:²Ö²¬¼÷ºÈ(Åì³¤Âç)
°¦ÃÎ:Ê¿¾¾µýÍ´(ÀÄ»³³Ø±¡Âç)
¼¢²ì:°Â¸¶³¤À²(¶ðß·Âç)
Ê¼¸Ë:Æ£ÅÄÂçÃÒ(Ãæ±ûÂç)
ÆàÎÉ:ÂìËÜÏ¯»Ë(¿ÀÆàÀîÂç)
ÏÂ²Î»³:»°¸¶ÎÃ²í(¿ÀÆàÀîÂç)
»³¸ý:¹â»³¹ëµ¯(Ô¢ÕÜ±¡Âç)
¹âÃÎ:郄ÀÐ¼ù(Ô¢ÕÜ±¡Âç)
·§ËÜ:¹õÌÚÍÛ¸þ(ÁÏ²ÁÂç)
ÂçÊ¬:¾¾°æ°ì(ÄëµþÂç)
¼¯»ùÅç:¶ÌÌÜÎ¦(½çÅ·Æ²Âç)