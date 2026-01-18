取手シニア・石崎学監督が説くゴロ捕球上達のコツと指導の極意

ゴロ捕球において「左足の前で捕れ」という指導は一般的だ。しかし、5度の全国制覇を誇る中学硬式「取手リトルシニア」を率いる石崎学監督の考え方はより本質的で、「自分の背骨の中心のラインで捕ること」を最も重視している。打球を体の中心でキャッチできれば、その後の動作に無駄がなくなり安定した守備に繋がっていく。

現場でよく耳にする「上からグラブを出すな」という指導についても、本質的には「グラブの出し遅れ」であると指摘する。打球が来るタイミングに対してグラブを出すのが遅れると、結果として打球に対して急にグラブを出すように見えてしまう。指導者は抽象的な表現を避け、タイミングのズレを指摘することが重要になる。

とはいえ、早く出せばいいわけではない。早く出しすぎると足が止まってしまうため、選手に合わせた声掛けが求められる。グラブを出すのが早すぎる子には「ギリギリまで出すな」と伝え、遅い子には「先に出して待ってなさい」などと、選手によって表現を使い分ける。選手の「間」を見極め、適切なタイミングを教えることが上達を導く鍵になる。

捕球の瞬間だけでなく、その後の動作にも重要なポイントがある。選手に徹底させているのは、捕った後に「グラブを体の中心に引いてくる」ことだ。背骨の真下で捕り、体の中心にグラブを寄せることで、常に同じ流れで送球へ移行できる。一連の流れを意識することで、捕球からスローイングまでのリズムが劇的に改善されていく。

「背骨の真ん中で捕ること」と「捕った後にグラブを中心へ引くこと」。この2点を徹底することが、守備の確実性を高めるための近道となる。指導者は感覚的な言葉に頼らず、動きがなぜ遅れるのか、なぜ不安定なのかを分析し、正しい「中心」の意識を植え付けたい。こうした基本が身につけば、どんな打球にも動じない守備力が養われるだろう。（First-Pitch編集部）