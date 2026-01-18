¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¿·Ç½ÎÏ!?¡É¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¾Ð¤¦¡×¡¡¼çÌò¤òÃ¥¤¦Â¸ºß´¶¤ËSNS¶ÃØ³
¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ
¡¡¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬¡È¼çÌò¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ì£¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢ÎÙ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈVERDY¡Ê¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖBeats Vear¡Ê¥Ó¡¼¥Ä¥Ù¥¢¡¼¡Ë¡×¤Î¸ý¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯8·î¤ËÄê²Á7Ëü7000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿½¹þ¤ßÃÊ³¬¤«¤é±þÊç¤¬»¦Åþ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ÏÎÙ¤Ë¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë½¸Ãæ¡£Ãª¤Î¾å¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡È¤ªÊõ¡É¤Ë¡¢¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤è¤ê¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Î¿ô¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡À°Á³¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ë´¶¿´¤·¤¿À¼¤¬ÊÂ¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤Ë¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½¸¤á¤Æ¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¾Ð¤¦¡×¡Ö¼ý½¸ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¡×¡Ö¸å¤í¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤¿¤Á¤¬Á´Á³¥Û¥³¥ê¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡È1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡É¤ÏÊÆ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈäÏª¤·¤¿¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¾å¡¹¤ÎÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë