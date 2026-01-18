◆米男子ゴルフツアー ソニー・オープン 第３日（１７日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）

５９位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は７バーディー、２ボギーの６５をマークし、通算６アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で首位と３打差の１７位に浮上した。

出だし１番で４メートル強から３パットでボギー先行。だが、２番で約９メートルのパットを沈めてバウンスバックすると、４番、５番でいずれも３メートル強に寄せて連続バーディー。８番は２メートルに乗せ、９番パー５は２オン２パットで伸ばした。

後半の１２番でフェアウェー左のバンカーから第２打を４強に乗せてバーディー１７番パー３は１オンしながらも３パットでボギーをたたいたが、最終１８番パー５は２オン２パットのバーディーで締めた。トップと８打あったトップとの差を３打に縮め、６アンダーでホールアウトした。

２日目は午前組でカットライン上の１アンダーでホールアウトした際に「午前中でこの順位で通ったためしはないので、諦めてますけど」と話していたが、結果的に予選通過。４年ぶりの優勝に向けて、ムービングサンデーで浮上した。