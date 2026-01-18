今回は、高価なメガネを買った夫に文句を言うと、夫に耳を疑うような暴言を吐かれたエピソードを紹介します。

子供はまだ小さく、これからお金がかかるのに…

「夫はそこそこ稼いでいるとはいえ、浪費ばかりしているのが気がかりです。車用品やら、バッグや靴やら高価なものばかり買っていますし、キャバクラ通いもしていて……。

そんなある日、夫が税込みで10万円以上するメガネを買ったようで、私に自慢してきました。しかし半年前にも、同じぐらいの金額のメガネを買っていましたし、さすがに夫に文句を言ったんです。

すると、『俺の金で買ってるんだから文句言うな』『事務の仕事しかできないお前は黙ってろ』と、耳を疑うような暴言を吐かれたんです……。子供はまだ小さいし、これからいろいろお金がかかるというのに、自分のことしか考えていない夫にあきれ、離婚したいと思いました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ この夫は「残業」と嘘をつきキャバクラに通っているそうで、それも不満だそうです。この調子だと、妻が把握していない浪費もいろいろありそうですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。