“新婦友人”大原優乃、ずぶ濡れから服を脱ぎ…妖艶ボディタッチで新郎に迫るドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに毒を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

1月17日（土）に放送された第2話では、和臣が沙也香の友人で式に参列していた橋本智恵（大原優乃）と会うことに。土砂降りに遭い和臣の家で雨宿りすることになると、服を脱いだ智恵が大胆な行動をとり…!?

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】和臣に妖しく触れる智恵

◆妖しい友人・橋本智恵が行動開始

妻・沙也香に毒を盛った人物を捜すなか、桜庭は事件当時沙也香の近くにいた和臣、沙也香の母・香（松下由樹）、沙也香の高校時代の同級生である智恵か尾崎藍里（武田玲奈）の誰かが犯人だと睨む。

そんななか、容疑者の1人・智恵から和臣に「話したいことがあります」と連絡が入る。和臣が智恵に会いに行くと彼女は結婚式でのできごとがショックでそれ以来眠れなくなったと打ち明け、「沙也香は私の大事な大事な友だちだから」と語った。

一方で智恵は、和臣に「いいなー沙也香。かっこいいうえにこんなに優しい人と結婚できるなんて。羨ましいな」とこぼす一幕も…。

さらには、雨に降られ濡れてしまった2人は和臣の新居で雨宿りをすることに。すると濡れた服を脱ぎ薄着になった智恵は突然和臣の手を握り「見せてくれませんか？私、手相見れるんです」と微笑んだ。そして和臣を引き寄せた智恵は、「やっぱり和臣さんって優しい人ですね。正義感があって、誰かのために動ける人」と妖しく彼の手に指を這わせると「素敵です、すごく」と耳元で囁いた。