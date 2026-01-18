1月18日よりスタートするTBS日曜劇場『リブート』。主演を務めるのは、『TOKYO MER～走る緊急救命室～』に続いて、脚本家・黒岩勉と再タッグを組む鈴木亮平だ。

彼が演じるのは、妻殺しの濡れ衣を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸。真実を暴くため、家族と過去を捨て、悪徳刑事・儀堂歩の「顔」に変えて（＝リブートして）他人に成り済ますという、前代未聞の“エクストリームファミリーサスペンス”が幕を開ける。

2006年の俳優デビューから20周年という節目の年を迎えた鈴木。パティシエと刑事、そして「刑事を演じるパティシエ」という極めて複雑なレイヤーを持つ難役にどう向き合ったのか。脚本に惚れ込んだという本作の魅力から、20年を経てたどり着いた演技への境地、そして「鈴木亮平」というパブリックイメージとのギャップまで、じっくりと語ってもらった。

●「脚本に惚れた」黒岩勉との再タッグ

――本作は黒岩勉さんが3年かけて構想した超大作です。オファーを受けた際の心境は？

鈴木亮平（以下、鈴木）：たった3年で、よくこんな物語を思いつくなと思いました。3年の間に、僕は『TOKYO MER』でお世話になっていますし、他にもたくさんの名作を作られている中で、「こんなに素晴らしいストーリーを温めていたんだ」と驚愕しました。

――この作品に出演したいと思った一番の決め手は何ですか？

鈴木：とにかくストーリーが面白くて、脚本に惚れました。あとは撮影から放送までに時間があったので、仕上げも含めて丁寧に作れる作品になるんじゃないかな、という思いもありました。

――いつもそういった基準で出演作を選んでいるのでしょうか？

鈴木：毎回違いますね。監督、プロデューサー、脚本家、共演者など誰とやれるかも大切にしています。その時々で変わりますが、今回はやっぱり脚本が一番でした。

――平凡なパティシエ・早瀬陸と悪徳刑事・儀堂歩の二役を演じる中で、大変なことはありましたか？

鈴木：一人二役ではあるけれど、実はそうとも言い切れなくて。悪の刑事と、その刑事に顔を変えたパティシエの二役をやるんですが、そのパティシエもどんどんダークヒーローになっていくというか、悪の道にも手を染めていく。だんだん演じているはずの刑事と自分の境目があやふやになっていったりするので、一人二役という印象はあまりないんです。

――顔を変えて、“今日はこっちの役を演じる”というわけではないんですね。

鈴木：そうなんです。なので、メイクも特に変えていないですね。その人になりきらなければ、家族の元に戻れず、自分も殺されるかもしれない。そんな状況の中で完璧になりきっている設定なので、“変える”というのはあまり意識していなかったです。

――聞いているだけで、頭が混乱しそうです……。

鈴木：そうですよね（笑）。ただ、それって俳優に近いのかなという気がしていて。わかりやすく「今、素に戻っています、今演じています」と演技する方法もありますが、今回は生き残るために、必死にわからないように演じている。観ているお客さんも騙せるくらいに自然じゃないといけないんですよね。でも、その中に漏れてきてしまう演技初心者ならではの“あるある”があって。力が入りすぎて過剰にやってしまったり、逆にすごく抑えめな演技をしてしまったり。初めて一日演技をして帰ってきた後って、すごく疲れるんだよなとか、そういう“あるある”は楽しみながら入れていったつもりです。

――これまでにたくさんの役を演じられていますが、今回、初体験だったことはありますか？

鈴木：“日常を演じている人”を演じるのは初めてですが、それ以外に「初めて」という感覚は特になくて。前半は1話につき1日ずつ進んでいくんですが、撮影は時系列通りではなく「今日は第7話、今日は第2話」というかたちで進んでいったので、「声も表情も、今どれくらい役が染み込んでるんだっけ？」と。極限の状況で、日々変わっていく人を時系列に関係なく演じるという点で、大河ドラマを思い出しましたね。

――バディとなる幸後一香を演じる戸田恵梨香さんとは、映画『予告犯』以来10年ぶりの共演です。

鈴木：前回は僕が気を失っていて、そこに戸田さん演じる刑事が入ってくる、という絡みしかなかったので、10年ぶりとはいえ、ほぼ初めてですね。でも、“儀堂と一香”という意味では、すごく相性が良かったんじゃないかなと思います。

――というと？

鈴木：戸田さんはいつも明るくて話しやすい方なんですが、すごく知的で、細かく台本を読み込んで、それを現場でみんなにシェアしてくれるんです。コミュニケーションを重視して作ってくださる方で、この作品はそれが一番大事だったなと思っていて。みんながみんな嘘をついていて、誰が味方で誰が敵か、最後までわからない中で、どう演じるべきなのか。今の状況をお互いに完全に理解しながらやる必要がありましたし、コミュニケーションを重視するところが僕とすごく似ていると感じて。戸田さんじゃなければ、あの役はできなかったと思います。

●「世間から見た鈴木亮平」と「本当の鈴木亮平」

――鈴木さんは2006年に俳優デビュー。それからちょうど20年が経ちますが、「20周年」という言葉を聞いて、どんな映像が頭に浮かびますか？

鈴木：あまり周年とかを気にせずに生きてきたタイプなので、「20年か」というくらいですね。それでも20年経って、まだまだ自分が必死でいられているので、この仕事を選んでよかったなと思います。

――先ほどから、お芝居についてすごく楽しそうにお話しなさる鈴木さんを見ていて、本当にこの仕事がお好きなんだろうなと。どこにそんなに魅了されるのでしょうか？

鈴木：なんでしょうね。お芝居、やられたことありますか？

――いや、ないんです。

鈴木：ないですか（笑）。お芝居ってすごくいいんですよ。自分以外の誰かを演じるというのは、その人の人生を生きようと試みること。その作業には、すごく学びが多い気がするんです。自分の人生だけを生きていると、自分の目線でしか物事を見られないじゃないですか。でも、役を演じることでいろんな人の立場からこの世界を見られるし、ひいては自分の生き方すらも客観的に見られるようになる。たとえば歴史ものをやると、これまでの人類の文脈みたいなものも見えてきますし、人間や人生に対しての捉え方がすごく多角的になっていくんです。ちょっと小難しいことを言っていますが、俳優という職業、演劇というものに関わったおかげで、人生が豊かになったと思います。

――お芝居を始めてすぐにその考えに行き着いたわけではないと思いますが、どこからそう思うように？

鈴木：年を取ったからじゃないですかね（笑）。最初はやっぱり、ただ楽しいんですよ。自分以外の何かになって、本気で自分を信じてやるっていうのは、たとえ技術が乏しくても、それだけで心地よくて。フィクションの世界に本当に入った気がして、単純に楽しくて、難しいからこそ悔しい。だからこそ、続けられるっていう。今でも苦しい面は多いですが、そこを補って余りある魅力があるんです。

――今でも苦しい思いをされることがあると聞いて、少し驚いてしまいました。

鈴木：たくさんありますよ。お芝居でも「もっといけるだろうな」という気持ちは常にありますし。もちろん20年前に始めた頃の僕が見たら、「すごい頑張ってるじゃん」と言うかもしれませんが、僕が今やりたいことはいっぱいありますし、そこに届かない自分を日々感じていて。でも、その気持ちがなくなったら、やる気も起きてこないので。20年間、当時と変わらない焦りと必死さを持ってやれていることは、すごく幸せだなと思います。

――20年が経ち、後輩もたくさん増えたと思います。たとえば『下剋上球児』（TBS系）で学生役を演じたみなさんなど、後輩たちに対する思いはいかがですか？

鈴木：今の子たちは、お芝居がすごくうまいんです。僕たちの頃よりも学ぶ機会があるし、演技という面に関してはすごく環境が良くなっているなと感じています。演技に対する考え方とか、現場の在り方みたいなものは、この20年でより本格的になってきているので、うらやましいなとも思います。彼らは放っておいてもやるでしょうから、どこか他の現場で会いたいな、と思いますね。実は『下剋上球児』がすごくいい現場だったので、「これ以上の現場にはしばらく出会えないかもしれない」と思っていたんです。でも『リブート』という物語は、それをやすやすと突き破ってくるぐらい面白かったですね（笑）。

――なるほど（笑）。後輩たちの活躍は親心を持ってご覧になったりも？

鈴木：もちろん観ていますし、うまくいってる子たちに対して「安心するなよ！」という親心はあります。一方で、きっと今、もがいている子たちもいる。そういう子たちには「頑張れよ」「頑張ってほしい」と、心の中でひたすら思っています。僕もそういう時期が長かったので。

――鈴木さんは役作りにストイックで、出演作が必ずヒットする。そんなイメージが強いですが、期待されすぎて「鈴木亮平でいること」にプレッシャーを感じることはないですか？

鈴木：あまりそこは感じないですね。ちょっと鈍感になっているかもしれないです。それを気にしていたら、ビクビクして何もできないので。

――とはいえ、「世間から見た鈴木亮平」と「本当の鈴木亮平」にはギャップもあるのかなと。

鈴木：それはすごくありますね。ここ数年、ちゃんとした人に見られている気がします（笑）。仕事場で見せる自分と普段の自分は誰もが違いますし、『リブート』もそういうテーマなんですよ。人は誰しも状況によって演じ分けていて、「それって他の人に成り代わっているのと何が違うんだろう」と思ったりもしました。

――人はそれぞれに違う顔を持っている、ということですね。

鈴木：不思議とこの仕事って、演じているときの自分とか、現場で普通に気を使っている自分が、素の自分のように見られるんですよね。バラエティでも、人の目に映るものだからちゃんとするじゃないですか。でも、家に帰ったらそんなわけがないじゃないですか（笑）。とはいえ、俳優は日常を見られていいことはないので、イメージをみなさんに持っていただけているなら、そのままでいいんじゃないかなと思います。

――そんな鈴木さんに伺うのは恐縮ですが、最後にドラマの内容にかけて、最近ついた小さな嘘を教えてください。

鈴木：ちょっと家を出るのが遅れてしまったときに、「道が混んでて」と最近一回だけ言いました。

――イメージでは、絶対に嘘をつかずに「家を出るのが遅れました」とおっしゃるのかと（笑）。

鈴木：そんなことないです（笑）。「あ、そうなんですね」と返せるような、すべてが丸く収まる嘘もあります。それに僕も、怒られたくはないですから（笑）。

（文＝nakamura omame）