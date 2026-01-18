リーグ・アン 25/26の第18節 アンジェとマルセイユの試合が、1月18日05:05にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはプロスペル・ペテ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはアミーヌ・グイリ（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、メイソン・グリーンウッド（FW）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。マルセイユのミゲル・ムリージョ（DF）のアシストからアミーヌ・グイリ（FW）がゴールを決めてマルセイユが先制。

さらに24分マルセイユが追加点。エメルソン・パルミエリ（DF）のアシストからメイソン・グリーンウッド（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに34分マルセイユが追加点。エメルソン・パルミエリ（DF）のアシストからハメド・トラオレ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

さらに40分マルセイユが追加点。ハメド・トラオレ（MF）のアシストからティモシー・ウェア（FW）がヘディングシュートで0-4。4点差となる。

しかし、45+2分、アンジェのアミン・スバイ（MF）がゴールを決めて1-4と3点差になる。

ここで前半が終了。1-4とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、マルセイユは同時に3人を交代。アミーヌ・グイリ（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、メイソン・グリーンウッド（FW）に代わりピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、マット・オライリー（MF）がピッチに入る。

63分、アンジェは同時に2人を交代。プロスペル・ペテ（FW）、マリウス・クーコル（DF）に代わりシディキ・シェリフ（FW）、ハロウナ・ジビリン（FW）がピッチに入る。

76分、アンジェは同時に2人を交代。アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）に代わりジム・アレビナ（DF）、ピエリック・カペル（MF）がピッチに入る。

82分、マルセイユが選手交代を行う。ビラル・ナジア（MF）からアンヘル・ゴメス（MF）に交代した。

87分、アンジェが選手交代を行う。カルレンス・アルカス（DF）からマリユ・ルエ（DF）に交代した。

後半終了間際の88分マルセイユが追加点。ピエーミル・ホイビュア（MF）のアシストからイゴール・パイシャオン（FW）がゴールで1-5。4点差となる。

90+1分、マルセイユが選手交代を行う。エメルソン・パルミエリ（DF）からアーサー・フェルメーレン（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分、アンジェのハロウナ・ジビリン（FW）のアシストからジム・アレビナ（DF）がゴールを決めて2-5と3点差になる。

そのまま試合終了。マルセイユが2-5で勝利した。

なお、アンジェは68分にハリス・ベルケブラ（MF）に、またマルセイユは68分にピエールエメリク・オーバメヤン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

