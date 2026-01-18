本日1月18日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストにアンタッチャブルと水卜麻美アナウンサーが登場！

「GOスト」三度目の登場となるアンタッチャブル・山崎弘也を、「ザキヤマさん、来すぎです！」と笑顔で迎えるSixTONES。今回は相方・柴田英嗣とのコンビで参戦し、ますます大暴れの予感!? 水卜は、過去に森本慎太郎主演のドラマでナレーションを担当。「他人のような気はしないところはあるんですけど…」と森本に親近感を抱きつつも、まさかの一言で森本を突き放し一同大笑い！

満を持してコンビで参戦のM-1王者と食いしん坊アナウンサーが、ご褒美グルメを目指してSixTONESとガチンコ対決。9人でとことん遊び尽くす1時間！

◆「今まで私は何を見てたんだ！」サイズ感対決で水卜麻美が大ピンチ！

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。問題は全部で4問。正解すればご褒美グルメのお好み焼きをゲットできるが、正解数に合わせてご褒美のサイズは変化していく。

このコーナーが大好きだと言う水卜は「めちゃくちゃ自信あります。Huluで過去問をめっちゃ予習してきた」と準備万端。しかも「お昼ご飯、ここに懸けてるんですよ」と、朝の生放送後、食事を抜いて参戦する気合いの入れよう。そのサイズ感覚やいかに？進行役は松井ケムリ（令和ロマン）が務める。

1問目は「UFOキャッチャーの穴にUber Eatsのバッグは入る？入らない？」。サイズ感の参考にスタジオにUFOキャッチャーを用意。穴の感覚をつかむため、1人ずつUFOキャッチャーにチャレンジ…と思いきや、いつの間にかアンタッチャブル×SixTONESの即興コントが始まり、スタジオはハチャメチャ大騒ぎ！

予想は入る・入らないで意見が真っ二つに。食いしん坊の水卜は「今日は仕事頑張ったなっていう日に、3〜4人前の中華を頼む」とUber Eatsでも大量注文。その経験からバッグのサイズを予想するが…「今まで私は何を見てたんだ！」と、まさかの結果に大悶絶！

さらに、歯科医の必須アイテム・デンタルミラーや、漫才用のサンパチマイクを使ったサイズ問題に挑戦。一同の前にサンパチマイクが用意されると、予想は一体どこへやら、待ってましたと言わんばかりに即興漫才グランプリが開演！京本大我＆水卜の即興漫才に、松村北斗＆松井の“シン令和ロマン”が対抗！柴田は一人漫才で爆笑をかっさらう!? 最後はスタジオで、水卜が跳び箱を使った“生サイズの晩餐”に挑戦！一同大興奮の結末は…？

◆「かっこいい！」「これは見事！」ダジャレ対決で名解答連発

ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」に挑戦！VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。正解すれば即勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの鴨鍋をゲット。最後まで残った1人だけご褒美なしとなる。

「幻のイチゴがたったの1円」「ロングコートにターバンをコーディネート」など、おもしろVTRの中に一体どんなダジャレが隠れているのか？「オジさんは大体ダジャレが好き」というアンタッチャブルが1問目から本領を発揮し、難しいダジャレを一発解答！

進行役のケムリも緊急参戦！意地を見せたいSixTONESも長文のダジャレを見抜くミラクル連発！「すげぇ！」「かっこいい！」「これは見事！」とスタジオは大盛り上がり。大白熱のダジャレ対決、最後まで残ってしまうのは一体誰？

問題VTRには、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、なかやまきんに君、なすなかにし、長谷川雅紀（錦鯉）、やす子が登場！

