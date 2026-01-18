◇バドミントン インドオープン2026(日本時間13〜18日、インド・ニューデリー)

バドミントン・女子ダブルスの福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツペア”が、インドオープンの決勝戦に進出。日本時間18日に行われる決勝戦の相手は、世界ランク1位につける中国の強豪、劉聖書選手・譚寧選手ペアに決まりました。

インドオープンでは、ここまでの全試合を「2-0」のストレート勝利で勝ち上がってきたフクマツペア。準決勝の相手は、世界ランク6位のフクマツペアにとって格上となる、同2位のタン パーリー選手・ティナ ムラリタラン選手ペア(マレーシア)でしたが、第1ゲームから終始圧倒し「2-0」(21-16、21-13)とストレートで下しました。

決勝の相手である中国の劉聖書選手・譚寧選手ペアは、準決勝で同5位のイ・ソヒ選手とペク・ハナ選手ペア(韓国)と対戦。第1ゲームを21-12で奪うと、第2ゲームは僅差で落とすも、最終第3ゲームを21-14でものにし、フルゲームのすえ決勝進出を決めていました。

世界1位の強豪相手となりましたが、フクマツペアの2026年初優勝に期待がかかります。