“バスガイド姿”披露した女性芸能人 ガッキーにあのちゃん、森香澄も「かわいすぎ」「目の保養」
本日1月18日は、「都バス開業の日」。1924年に東京市営の乗合バスが営業を開始したことを記念し、東京都交通局が制定した。いわゆる“都バス”にはその姿はないが、観光バスに添乗し名所などを案内してくれるバスガイドは今も昔も憧れの的だ。そんなバスガイドの魅力といえば、その制服姿ではないだろうか。フォーマルでかわいらしい制服が、バスの乗客たちを惹きつける。というわけで今回は、バスガイド姿にふんした芸能人たちを紹介したい。
【写真】ガッキー、あのちゃんも！ 女性芸能人の“バスガイド姿”イッキ見
■小池里奈
女優でグラビアアイドルやYouTuberとしても活躍する小池里奈は、自身のX（旧ツイッター）でバスガイド姿を公開。これは自身のファンを対象としたバスツアー終了後に撮影されたもので、紺を基調とした大きなリボンのついた服とミニスカートが特徴的だった。この投稿を見たネットユーザーからは「かわいい」「美しすぎてため息が出る」などの声が上がっていた。
■新垣結衣
女優の新垣結衣は2016年にTBS系列で放送された人気ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の公式Xで、バスガイド姿を披露している。こちらは2020年に放送された「ムズキュン特別編」の放送に合わせ新たに投稿されたショットで、ブラウンを基調とした帽子とジャケット、紺のスカートに加え右手にはマイク、左手には案内用の旗を持ち、バスガイドが名所を案内する様子を再現していた。
『逃げ恥』ではチアガールや選挙候補人など複数のコスプレを披露してきた新垣だが、バスガイドはかなり人気だったようで「かわいすぎる」「バスガイド姿が一番好き」などの声が寄せられた。
あのちゃんは意外な着こなしのバスガイド姿を披露
■雛形あきこ
雛形あきこは自身の公式インスタグラムでテレビ朝日系列のドラマ『捜査一課長』で演じたバスガイド姿を公開。チェック柄でピンクと薄いブルーが入った服と紺のスカートに王冠のような帽子という、一風変わったバスガイド姿だった。
他とはちょっと違うバスガイド姿に「バスガイド王国の姫みたい」「美しすぎる」「こんなかわいいバスガイドがいるバスに乗りたい」「王女感が強い」など称賛の声が上がっていた。
■あの
歌手でタレントのあのは、2022年に日本テレビで放送された『ぶらり筋道中マッスル旅』に出演した際に、自身のXでバスガイド姿を披露した。
白いYシャツとチェック柄の服、水色のリボンに帽子は大きめのバスガイドの姿。番組内では登山をしたこともあり、スカートではなくアディダスのハーフパンツに運動靴を着用していた。あののバスガイド姿に「めちゃくちゃかわいい」「目の保養になった」「ケイスケカンダ感のある制服」などの驚きや称賛が出ていた。
■森香澄
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が投稿したのは『芸人キャノンボール2025』（U‐NEXT）のオフショット。写真には、同番組で進行を務める森が富士山をバックに、バスガイド風の制服を着てカメラに微笑みかける様子や、共演者との集合ショットなどが収められている。
彼女の制服姿にファンからは「心臓バクバク」「めっちゃ可愛い過ぎてヤバい」「バスガイドさんの制服もよく似合ってて、可愛い」などの声が相次いだ。
引用：「小池里奈」エックス（＠KoikeRina0903）
ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』公式エックス（＠nigehaji_tbs）
「雛形あきこ」インスタグラム（＠akiko_hinagata）
「あの」エックス（＠aNo2mass）
「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
■小池里奈
女優でグラビアアイドルやYouTuberとしても活躍する小池里奈は、自身のX（旧ツイッター）でバスガイド姿を公開。これは自身のファンを対象としたバスツアー終了後に撮影されたもので、紺を基調とした大きなリボンのついた服とミニスカートが特徴的だった。この投稿を見たネットユーザーからは「かわいい」「美しすぎてため息が出る」などの声が上がっていた。
■新垣結衣
女優の新垣結衣は2016年にTBS系列で放送された人気ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の公式Xで、バスガイド姿を披露している。こちらは2020年に放送された「ムズキュン特別編」の放送に合わせ新たに投稿されたショットで、ブラウンを基調とした帽子とジャケット、紺のスカートに加え右手にはマイク、左手には案内用の旗を持ち、バスガイドが名所を案内する様子を再現していた。
『逃げ恥』ではチアガールや選挙候補人など複数のコスプレを披露してきた新垣だが、バスガイドはかなり人気だったようで「かわいすぎる」「バスガイド姿が一番好き」などの声が寄せられた。
あのちゃんは意外な着こなしのバスガイド姿を披露
■雛形あきこ
雛形あきこは自身の公式インスタグラムでテレビ朝日系列のドラマ『捜査一課長』で演じたバスガイド姿を公開。チェック柄でピンクと薄いブルーが入った服と紺のスカートに王冠のような帽子という、一風変わったバスガイド姿だった。
他とはちょっと違うバスガイド姿に「バスガイド王国の姫みたい」「美しすぎる」「こんなかわいいバスガイドがいるバスに乗りたい」「王女感が強い」など称賛の声が上がっていた。
■あの
歌手でタレントのあのは、2022年に日本テレビで放送された『ぶらり筋道中マッスル旅』に出演した際に、自身のXでバスガイド姿を披露した。
白いYシャツとチェック柄の服、水色のリボンに帽子は大きめのバスガイドの姿。番組内では登山をしたこともあり、スカートではなくアディダスのハーフパンツに運動靴を着用していた。あののバスガイド姿に「めちゃくちゃかわいい」「目の保養になった」「ケイスケカンダ感のある制服」などの驚きや称賛が出ていた。
■森香澄
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が投稿したのは『芸人キャノンボール2025』（U‐NEXT）のオフショット。写真には、同番組で進行を務める森が富士山をバックに、バスガイド風の制服を着てカメラに微笑みかける様子や、共演者との集合ショットなどが収められている。
彼女の制服姿にファンからは「心臓バクバク」「めっちゃ可愛い過ぎてヤバい」「バスガイドさんの制服もよく似合ってて、可愛い」などの声が相次いだ。
引用：「小池里奈」エックス（＠KoikeRina0903）
ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』公式エックス（＠nigehaji_tbs）
「雛形あきこ」インスタグラム（＠akiko_hinagata）
「あの」エックス（＠aNo2mass）
「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）