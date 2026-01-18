自分の常識を捨てて「筆者のメガネ」で世界を見ろ！

【高校にも塾にも通わず、完全独学で東大合格！】――しかも、首席合格とわずか3点差のほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）の著者は、中学3年生のときに「東大合格」を宣言。高校にも塾にも通わず、完全独学で東大合格を目指したけれど……全国模試は「偏差値45」。そこで、徹底的に「国語」鍛えるという“大逆転の勉強法”を編み出す。勉強の大半を「読書に費やす」という常識外れの戦略で、全科目の成績が軒並みアップ！ すべての科目は結局、国語の力がモノをいうことがわかった。コスパとタイパを徹底し、四コマ漫画や恋愛ゲームで楽しみながら学力を高める方法から勉強への合理的なモチベーションの高め方までを徹底指南。超★実践的な成績アップ法を初公開する。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

合格を遠ざける「0点解答」のからくり

こんな記述問題と解答例を紹介します。

【問題】 作者は、『桃太郎』という作品がどのような主張をしていると考えているか？

誤答（×）『桃太郎』は、仲間の大切さを主張している。

正解（○）作者は、『桃太郎』という作品が、協力を求める際にはその対価を差し出すのが重要であると主張していると考えている。

「誰の視点か」を見失う記述の落とし穴

問題では、「作者」が何を主張しているかを訊ねています。主語は「作者」です。ところが、誤答（×）では、作品『桃太郎』が主語となって、何を主張しているかを答えています。

このように主語を取り違えると、トンチンカンな解答になってしまうのです。0点になるという、非常に怖い間違いです。

文末の響きに惑わされる思考の盲点

主語を取り違えるミスが起こりやすい根本原因は、述語に近い単語に目を奪われているから。この例文では「考えている」という単語です。

誰が「考えている」のか。それを「作者」ではなく、作品『桃太郎』と主語を取り違えて、0点の恐怖に見舞われているのです。

論理の崩壊を防ぐ「主述のペアリング」

日本語には主語が明確ではない文章もありますが、基本的には主語と述語はセットになっています。その1対1の対応関係をきちんと押さえなくてはいけません。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）