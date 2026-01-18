学校の謎――僕たちは｢学校」という小宇宙を何も知らなかった〜体罰が黙認されていた頃〜

前回記事『学校の謎――僕たちは「学校」という小宇宙を何も知らなかった〜教室から教壇が消えた真相〜』より続く。

体罰教師が人気者だった時代

小学3年生、秋。

体育の授業が始まる前、休み時間を利用して教室で体操着に着替えていると、隣のクラスからドンドンと壁をノックする音がした。

何かの合図か遊びなのか、着替え中の男子も、ドンドンと応じた。

すると向こうからも、ドンドン！とノックしてくる。連帯の挨拶なのか、こちらからも誰かがまたノックで応じた。

するとまた向こうから、ドンドン！

何度かやり取りがあった。

さあ、次の授業のはじまりだ。

ノックのやり取りはやめて、校庭に出よう。

体操着に着替え終わった私は、後ろのドアから外に出ようとした。

そのときだった。

いきなりドアが荒々しく開き、隣のクラスの教師が入ってきた。

顔が真っ赤だ。

目と目が合った。

教師がフルスイングで私のほっぺたを張った。

その瞬間、記憶がショートして、気づくと私の目の前に教室の冷たい木の床が広がっていた。

気を失ったのはほんの一瞬だったが、ずいぶん長い時間に感じられた。

わけのわからない展開に私は混乱した。

「授業してるとき、騒ぐんじゃない！」

うん？

休み時間じゃなかったのか。

ところが隣のクラスは算数の授業をやっていて、のってきた男性教師は休み時間を利用して授業をつづけていたようだ。

隣のクラスは20代半ばの女性教師が担任だったが、妊娠して臨時休暇をとっていたために、先週から臨時で若手男性教師が赴任してきたのだ。

20代後半、ラグビーをやってきたらしく、小柄ながらがっしりした体格で、活力が有り余っていそうなタイプだった。

本人もはじめて教育現場に立ったこともあって、力が入っていたのだろう。

休み時間を潰してでも授業を続けようとしただけでなく、放課後、掃除の時間になると児童全員参加で床を磨き、今度は全員で机と椅子をまとめて押した。

「そっちからも押せー！」

机と椅子の押しくら饅頭だった。

荒っぽい先生は児童に人気がある。

たちまち臨時教師は校内イチの人気者になった。

だが、私としては納得がいかなかった。

授業中に騒いだり、隣のクラスの壁を叩いたりするのはやってはいけないことだが、休み時間だった。少なくとも私は壁を叩いていなかった。誤爆だ。

小学3年生という低学年の華奢な身体をフルスイングでよく殴打できたものだ。

出合いがしらで目があってしまったのがいけなかった。

痛さよりも床に打ち付けられたことのほうがショックだった。自分はとてつもなく悪いことをしでかしたのか、という自己否定に押しつぶされそうになった。

暴力は自己否定に力を与えてしまうのだ。

あの日以来、隣クラスの教師が放課後、子どもたちと机と椅子でせめぎ合うのを横目で見ても、複雑な心境だった。

体罰を生徒に選ばせた教師

1960年代、学校では体罰は珍しいものではなく、日常化していた。

授業中にさされて答えが間違っていると、生徒はげんこつをもらった。

授業中、無駄話がすぎると、特別なげんこつをくらった。中指を立てて、間接の曲がったところで打つのだ（痛みは倍増する）。

男性教師からのげんこつは痛かった。

中学に上がってからも、体罰は無くならなず、むしろ高止まりしていた。

げんこつは毎日のように誰かがもらった。

時にはビンタもあった。

中学1年のとき、理系の教師がクラスの担任になった。紳士的な物腰で、特に父兄から人気があった。

ところがこの先生も独特の体罰を得意にしていた。

生徒の態度が悪かったりすると、2種類の体罰からひとつを選ばせるのだ。

「グリグリ」は生徒の頭を左右からげんこつでグリグリする。これを生徒たちの見ている前でやるのだ。

もうひとつの体罰は、左右のほっぺたを伸ばす、生徒がつけた体罰名が、「ビローン」。

（「赤塚不二夫『おそ松くん』のダヨーンのおじさんから来ているのか）。

｢グリグリがいいか、ビローンがいいか」

生徒たちがつけた体罰名を担任が口にした。

ほとんど男子に向けられた体罰だったが、男子は圧倒的にグリグリを選んだ。大勢の生徒たちの前でほっぺたをのばされる不様な姿はさらしたくなかった。

大きな手でグリグリされると、頭の芯まで痺れた。

屈辱と罪悪感に襲われた「正座」

教師による体罰はいくつも種類があった。

中学校のとき、数学のベテラン教師がいた。

熱心な授業と独特の教え方で、生徒や父兄からも人気があった。その一方でチョークを投げつけたり、頭をこづいたり、立たせたりした。そのベテラン教師にとってもっとも厳しい体罰は、教室で正座させることだった。

生徒がつけたあだ名が「ジンジン」。

数学の試験問題で、｢順々に並んだ場合」という文章題が出た。そのとき、その数学教師が「順々」というのを「ジンジン」といったのが生徒にとってとても印象的だったのだろう。以後、誰も教師の本名を呼ばず「ジンジン」と呼んだ。

ある日の数学の授業で、ベテラン教師が「ジンジンに並んだときだ」と、ついにナマのジンジンを口にした。

感激した私は、つい、オーと声をあげた。

するとジンジンは虫の居所がわるかったのか、「何がおかしい！ ばかもん！ 座れ！」と私に正座を命じた。

教室でひとりだけ、床に正座しているあいだ、屈辱と罪悪感に襲われた。

数学が嫌いになりそうだった。

「パーは気をつけろ」

中学校教師を勤め上げ、現在は定年退職して病弱の夫人を介護している元国語教師（65歳）が回想する。

「昔からの教えで、生徒を殴るときはパーは気をつけろというのがありました。耳に命中すると鼓膜が破れてしまうから。できるだけグーで殴れって教わりました。実際、元同僚がやってしまった。剣道部の生徒が道具を粗末に扱っていたのを注意したところ口答えしてきて、つい一発張ってしまったらしい。翌日、耳鼻科に診てもらったら鼓膜が破れていた。どうやらビンタをよけようと顔を背けたら耳に当たったらしい。当時は鼓膜が破れる＝聴力低下という感覚の時代だったので慌てました。すぐに本人を呼んで謝罪し、保護者にも夜電話を入れ、さらに家庭訪問して治療費等も保証すると話して、事なきを得ました」

この元教師が体罰の変遷について語る。

「体罰が許された時代なんて一度もありません。昔も今も。体罰が何かと話題に登るようになったのは80年代中ごろからです。体罰が激減したのはそれより10年くらい後だと思うけど。小中学校と少し時期がずれていそうなのは保護者の年齢層の違いが大きいですね。

私個人の体罰の記憶は2回。1982年の秋、高校のマラソン大会でショートカットした連中の首謀者が私のクラスの生徒だったので、会議室で注意後に1発ビンタ。後は1998年、携帯電話が普及しだしたころ、授業中にいじっていたのを取り上げて頭にゲンコツ1発。どちらもすぐ教頭に報告して詫びたけど、保護者からの苦情はなかった。生徒も保護者に報告しなかったらしい。こういう場合怖いのはむしろ周囲の生徒。目撃談を『叩かなくてもいいのに』と保護者に話すとややこしくなる。たいていは叩かれた生徒が悪いと思うので保護者に言わないけど、98年のときはもう体罰は危なくなっていたなあ」

同窓会で謝罪した名物教師

戦前からの影響で、教師は聖職として他の職業よりも尊敬され、敬われた。医者・弁護士・政治家とともに教師は｢先生」と呼ばれた。なかでも教師こそ「先生」と筆頭にあげられるべき存在だった。

教育現場では教科書も戦前の国家主義的内容は破棄され、民主主義が徹底された。

その一方で、まだ教室では家父長制的空気が払拭されず、教育的指導として体罰は黙認され日常化していた。

団塊世代が児童の親になった1980年代中ごろから、体罰を問題視する風潮が強くなりつつあった。

前々回、「北関東男女別学の真相」に登場した元教師が証言する。

「体罰の問題化については、私個人の意見ですが、体罰を『暴力行為＝犯罪＝刑事事件』とらえる、ある意味当たり前な見方がようやく社会の前面に出てきたからだと思います。権威主義の否定はそのあとからついてきたようなものです」

人を殴れば傷害罪で逮捕されることは、普段の生活において、当たり前のことである。

ところが学校という場ではそんな当たり前のことが見過ごされてきた。

教師の体罰を問題視するようになったのは、団塊ジュニアの親がひとつのきっかけだったが、体罰を問題視するのはタイムラグがあったようだ。

大阪の名門高校合格者を昔から輩出する公立中学で英語を教えてきた名物教師がいた。

教育熱心な教師にありがちな、体罰で厳しく生徒を指導するタイプだった。げんこつはこの熱血教師の愛の鞭だとされた。

数十年ぶりに中学時代の同窓会が開かれた。

元名物教師が壇上に上がった。

教え子たちから拍手喝采。

マイクの前に立った元名物教師はしばらく無言で、そのうち感極まって顔をくしゃくしゃにした。

壇上で土下座した。

「すまん！ 許してくれ！ 申し訳なかった！」

元熱血教師は昔、自分がふるった肉体言語のげんこつ指導について謝罪した。

昨今の体罰批判をみずからに置きかえ、気になっていたのだろう。

前出の元教師が語る。

「体罰の是非だけど、基本的には当然ながら非違行為と思っている。でも内心の奥の奥では自分の経験や見聞から、あるいは子育てから、痛い思いをしないと身に沁みない、という考えもあるというのが本音。たぶん同期の教員は大小違いはあっても同じじゃないかな」

フルスイングで私を教室の床にダウンさせたあの熱血教師は、いま何を思っているのだろう。

