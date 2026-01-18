串カツ田中「お家騒動疑惑」の真相…業績好調なのに社長が”一身上の都合”で辞任に追い込まれた理由

人気居酒屋チェーン「串カツ田中」を運営する串カツ田中ホールディングスが昨年末に突如発表した“不可解な人事”が、業界内で波紋を広げている。

事の発端は2025年12月15日付でリリースされた「代表取締役の異動（社長交代及び当社連結子会社の役員の異動に関するお知らせ」だ。それによれば、同社の代表取締役社長CEOであった坂本壽男氏が「一身上の都合」により役職を辞任したいとの旨があり、それが受理。同月16日付で、代表取締役会長の貫啓二氏が、代表取締役会長兼社長に就任するという。

仮に串カツ田中の業績が悪化の一途を辿り、改善の余地が見られないようなら、社長が責任を取る形で退くという、この手の人事も合点がいく。ところが不可解なことに、坂本氏が社長に就任して以来、串カツ田中の業績はうなぎ上り。業界内でも「経営手腕については非の打ち所がない」との声が聞こえるほどだ。

そうなると、気がかりなのは、リリースに明記された「一身上の都合」という表現。これを巡って、ネット上では「お家騒動か」といった憶測が流れていたが――。あらためて、その“真相”を探った。

財務畑の人材として引き抜かれた坂本氏

今回の不可解な人事を紐解くうえで、まずは社長だった坂本壽男（さかもと・としお）氏と、現会長兼社長である貫啓二（ぬき・けいじ）氏との関係を見ておきたい。

知らない人も多いが「串カツ田中」の創業者は「田中さん」ではなく、この貫氏。同氏が2002年、ケージーグラッシーズ（現・串カツ田中ホールディングス）を立ち上げ、2008年に1号店をオープンしたことから始まる。

ちなみに、なぜ串カツ田中と命名したかと言えば、当時、同社の副社長を務めていた“田中”洋江氏の亡き父親が遺した秘伝のレシピをもとにメニュー開発を行ったことに由来する。後述するが、この田中洋江氏はすでに同社を離れているが、この動きも今回の人事に少なからず関係していくことになる。

その後、2016年に全国展開を見据えて、東証マザーズ（現東証グロース）に上場を果たした同社は、貫氏主導の下、順調に店舗網を拡大。コロナ禍という苦境もくぐり抜け、2022年には全国300店舗の大台も突破している。

ちょうどそのタイミングで、貫氏は代表権は保持しつつも社長を退き会長に就任。代わって新社長に抜擢されたのが、同社のCFO（最高財務責任者）を務めていた坂本氏だった。

あらためて坂本氏の経歴を振り返ると、2004年に公認会計士となって監査法人に就職、当初から本人は「10年で独立すると決めていた」ようで、2014年には退職を決意していた。その折、会社の取引先のひとつであった串カツ田中の貫氏に報告したところ、「独立なんて大変だから絶対失敗するよ。それならCFOとしてうちに入社しないか」と誘われ、2015年、“ご縁を感じて”串カツ田中への就職を決めたという。

社長交代のウラに「文春砲」

ここからしばらくは、両者は非常に深い信頼関係を築き上げることとなる。

翌年上場を控えていた貫氏にとって、坂本氏のような財務畑の人材は喉から手が出るほど欲しかったに違いない。坂本氏もまた、貫氏の期待に応えるように、上場の準備はもちろん、まだ小さかった串カツ田中の管理体制や経理、社内規定の整備などで活躍することとなる。

2022年の社長就任も、提案は貫氏から。「300店舗まで会社を広げられた今、目標の1000店舗まで成長させるには、経営や金融の専門的な知識が必要だから坂本さんに任せたい」としてバトンを渡したという。

この社長交代の背景について、外食専門コンサルタントの永田雅乙氏はこう解説する。

「貫氏が退任を決めた背景としては、300店舗達成という節目だったのもそうですが、同年、会社がまん延防止等重点措置を受けて、店舗の休業や時短営業を実施し、従業員にも『私的な会食自粛』を要請したにもかかわらず、貫氏が自身の誕生日パーティーに興じていたことが『週刊文春』から報じられてしまったのも尾を引いていたようです」

串カツ田中から「田中」が消えたことで…

かくして、晴れて社長に就任した坂本氏。とはいえ、貫氏も会長として代表権を持っているため「代表取締役2人体制」という、いわば“院政”のような時期がしばらく続いていたという。そんな状況が変わったのは昨年のことだ。

永田氏が続ける。

「2025年2月、共同創業者として長年串カツ田中を支えてきた副社長の田中洋江氏が退任したことで潮目が変わりました。彼女はレシピ考案者の娘として、また同社の大株主として強い発言権を持っていましたからね。それが退任となれば、いよいよ貫氏も主戦を退き、坂本氏の一強体制になるのでは、というのが業界内の予想でした」

だが、わずか10ヵ月後、業界内の予想に反して、坂本氏の一強体制になるどころか、「一身上の都合」により社長を追われてしまったのである。

同社によれば、「（貫氏に）経営を集中させることで、機動的な経営判断を行う体制を確立していく」とコメントした上で、坂本氏は今後、貫氏指示の下、洋食レストランなどの新しい収益源の育成や海外事業の拡大を進めるという。

あくまで坂本氏は取締役として会社に残留することを考えれば、事件性はなく、ハラスメントなどの問題とも考えにくい。

95億円の「巨額買収」が対立の引き金に

前出の永田氏は「坂本氏と貫氏との間で、経営の考えに行き違いが生じ、対立関係になったのではないか」として、こう分析する。

「おそらく発端は、昨年9月に突如報じられた、串カツ田中による高級イタリアンファミレスチェーン『ピソラ』の買収によるものだと思います。串カツ田中が大衆居酒屋で関東圏・大都市駅前中心に展開する一方、ピソラは高級ファミレスで関西圏・郊外ロードサイド中心の展開ということで、かなり真逆の思い切ったM&Aということで、これが財務のプロである坂本氏の戦略か、と驚かされました」

問題となったのは、M&Aの中身だ。買収総額95億円のうち、自己調達できたのは約半分。残りの半分は第三者割当増資を実施、その結果、買収元のピソラの経営者サイドが、串カツ田中の大株主となったのだ。永田氏が続ける。

「確かに、串カツ田中の課題として、第2、第3の事業の柱がほしいという考えは理解できますが、自己調達だけでは実現できなかった今回の巨額買収は、かなり不相応なサイズ感に映ります。

また、このM&Aにより、ピソラの代表取締役・廣荑周栄氏が、持株比率で貫氏に次ぐ実質2位になりましたが、仮に今後、双方で意見の食い違いが起きたら、それこそ会社の運営に支障をきたしかねない。このリスキーな買収が原因で、坂本氏と貫氏とで対立が起きたのかもしれません」

串カツと言えば、ソースの“二度漬け禁止”で有名だが、はたして創業者の二度目の登板は功を奏するのだろうか――。

