「言語化ブーム」にモヤモヤする人こそ知ってほしい…誰でも日常的に鍛錬できる《納得のメソッド》

「言語化」という言葉が流行っている。直木賞作家・小川哲氏の『言語化するための小説思考』（講談社）が5万部を突破、人文学者・阿部幸大氏の『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』（光文社）が全国の大学生協で年間1位（'24年）を獲得し、いずれも文章術の本としては異例のベストセラーとなっている。

小説家と研究者、異なる立場から「書くこと」を追究してきた同世代の二人が、その本質、そして著書がヒットした背景にある「言語化ブーム」について語り合った。

「言語化ブーム」の原因とは

阿部 最近は、「言語化したい」という欲望が世間で独り歩きしているように感じます。でも、俺は「そもそも、そんなに言語化したいものがあるの？」と思ってしまう。言語化の技術より、「何か言いたい」というモチベーションを鍛えたほうがいい。そして俺たちの本は、このモチベーションについて考えさせる本であるとも思います。

ちなみに、小川さんは「言語化」ブームについてはどう思われますか？

小川 言語化が流行っているというより、「言語化」と題された本が売れている、というだけではないでしょうか。言語化という営み自体は、古代ギリシャの時代から続いているものですから、古くから行われてきた行為に「言語化」という「言語化」がされただけだと思います。

阿部 どうして皆が言語化したくなったのかがわからないんですよね。言語化してどうするのかなって。もちろん重要なことだし俺も好きなんですけど、そういう風潮が生まれた背景が気になります。

小川 自分の思考をアウトプットするとき、あくまで言語は限られた一つの媒体でしかありません。ダンスだったり音楽だったり絵だったり、本来手段は色々あるはずです。

ところが現代社会だと、良い学校や会社に入るには面接や試験を受けなければいけません。そのとき必要とされる能力は、やはり言語化に依るところが大きい。結局のところ、現代社会がますます言語化を要請し、その能力が高い人ほど得をしているように見えることが「言語化ブーム」の原因ではないでしょうか。

「読むこと」と「書くこと」について

阿部 実は、言葉を使った表現のノウハウは、突きつめて抽象化していくと同じやり方になると思っています。だから俺と小川さんの本には似ているところが多い。どちらも、それを追体験できる「抽象化の回路」を用意している点が広範な読者に受け入れられた理由だとも思います。

小川さんの本は、「群像」での連載時のタイトルが『小説を探しにいく』でしたが、良いタイトルですよね。小川さんは何をしていても何を見ても、そこに「小説」を見つけ出せる。これは自分のなかに抽象化の回路があるから為せる業です。本では、それを小説の「視力」と表現していました。小川さんのような視力を手に入れるのは、俺たちのような普通の人には難しいと思いますけど。

小川 ただ、書くことに使うノウハウは日常生活で誰でもアウトプットに活かせます。たとえば阿部さんの本に書かれていた「アブストラクト（論文のエッセンスを凝縮した文章）」は会話でも使える。誰かと話すとき、「自分は今からこういう話をします」とおおまかにアブストを前置きすれば、その話を聞く価値があるよ、と示すことができる。軽く「この前ヤバいことがあったんですよ」と言うだけでも、興味を持って相手は話を聞くことができます。

阿部 日常的に鍛錬できることという点では、「文章の読み方」も大事です。そもそも、「読むこと」と「書くこと」はかなり近い行為で、ほんとうは表裏一体と言ってもいい。極端に言えば、文章を書けないということは読めてないことと同じだと思います。

俺はドラムをやっていたのですが、読むことと書くことの関係は「聴くこと」と「演奏すること」の関係に似ています。たとえば演奏が上手いミュージシャンは、楽譜をなぞるだけなら誰でもできるような簡単な曲を演奏しても、そこに膨大な情報量を込めることができる。ただ楽譜を再現するのとは、まったく訳が違うんです。つまり、演奏が上手い人は耳が良いということでもある。これは読み書きでも同じだと考えています。

仮説を立てて、小説を読んでみると

小川 小説にも論文にも言えることだと思うのですが、ひとつひとつの文には必ず意味があるはずなんですよね。そして、その意味が積み重なってゴールへ向かっていく。ですから本を読むときには、著者がどこに向かおうとしているのか自分の中で仮説を持ちながら読むと、文章の働きが見えやすくなり、理解が深まるとも思います。

何かひとつ仮説を立てて、その仮説が正しいか検証するために小説を読む、という読書法は、特に文章を書きたい人には役立つと思います。拾いたい情報を明確にした上で小説を読むと、受け取り方が劇的に変わります。

阿部 逆に、自分で小説を書いてみたら読み方も変わってくるのかもしれないですね。

小川 間違いありません。ちなみに僕が小説家としてデビューしたときは、「たとえ一度書いた内容がクソつまらなくても、それを読者の自分が修正していけば、理論上は絶対に面白くなるはずだ」という理屈で書いていました（笑）。

阿部 それは面白いですね。実は、次の本はもっとリーディングに寄せたものを書こうと思っているんです。

小川 そうなんですか！ 僕も次はリーディングの本を出したいなと考えていました。

阿部 考えていることが似ているのかもしれませんね。

小川 僕たちの本で、どこが一緒でどこが違うのかを比較するのも面白いと思うので、皆さんにはぜひ読み比べてみてほしいです。

「週刊現代」2026年1月19日号より

おがわ・さとし／'86年千葉県生まれ。小説家。'18年に『ゲームの王国』で山本周五郎賞を、'22年に『地図と拳』で直木賞を受賞した

あべ・こうだい／'87年北海道生まれ。人文学者、筑波大学人文社会系助教。専門は日米文化史で、'23年に博士号を取得している

