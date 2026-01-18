《三菱・三井・住友》財閥系企業に就職できたら将来安泰なのか？に対する「シンプルな答え」

選考の難易度は高い。しかし、厳しさを理解したうえで挑戦する価値があるのが、財閥系企業への就職だ。安定性や高い給与、充実した福利厚生などメリットは数多い。

加えて注目されるのは、就職したあとの選択肢の広さだろう。社内で大きな案件に挑戦するだけでなく、経験を活かして独立するのにも財閥系のバックボーンが役に立つ。

社を飛び出して挑戦する人も多い

ライフなどのネットスーパー事業のシステム開発を手掛けるベンチャー企業「10X」CFOの山田聡氏も、財閥系から羽ばたいた人材の一人だ。

山田氏は'08年に三菱商事に入社、海外の自動車販売などのフィールドで実力を磨いた後、'20年に現職についた。

「同期入社した約200人のうち、社外に出たのは50人くらいです。今の世代では、もっと独立や起業は増えていると思いますね。生活を考えれば社内で任されたプロジェクトを手掛けて残るのも選択肢ですが、私は飛び出して挑戦したかった。

三菱商事では新卒でカザフスタンの自動車販路を任されるなど大きな裁量をもたせてもらいました。そのおかげで成長でき、今も役立っています。ライフは三菱商事の資本も入っているので在籍時の人脈が活かせますし、仕事相手には住友商事や三井物産出身の経営者もいて、商社時代の経験や人脈が活きています」

人材を育成する場としての財閥

山田氏は、東京大学野球部主将という経歴を持つ。自身も面接を担当した経験があるが、「三菱は国家なり」の言葉の通り「リーダーシップ人材が採用されやすい」という。

「よくいえば『王道』志向ですが、足腰が強いぶん反対に進取の気風に欠ける傾向があって、それが伊藤忠商事の後塵を拝した理由の一つかもしれません。自身の周りにいる人から受ける印象だと、三井系は『自分一人で突破する力のある』人、住友系は協調性の高い人材が多いですね」

多様な人材を育成するのも財閥系企業の魅力なのだ。

