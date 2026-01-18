関メディ・井戸伸年総監督が解説…テークバックで頭の位置をキープする股関節ドリル

打席で構えは決まっているのに、いざ打ちにいこうとすると体勢が崩れる。そんな経験はないだろうか。ヤング、ポニーの2リーグで日本一に輝くなど、中学硬式野球の強豪として知られる「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、テークバックで体勢を崩す選手が多いと指摘。悪癖解消へ、股関節を締める意識が重要と説く。

構えで作ったポジションが崩れるのはなぜか――。井戸総監督は、投球に備えて投手側の足を上げる時に起きやすいと解説する。膝から足を上げ体が伸び上がり、頭の位置がブレるケースが多いという。せっかく作り上げた構えを台無しにしないためにも、正しい体の使い方が不可欠になる。

そこで推奨しているのが、股関節の使い方を覚えるドリルだ。まず両手を広げ、軸足（右打者なら右足）1本でバットを持たずに打撃フォームを作る。そこから投手側の左腕を捕手側に動かしながら、左足を上げていく。この時に重要なのが「股関節にちょっとシワを作ってねじりを加える」動き。正しくできればお尻に乗っている感覚を掴め、筋肉の張りを感じられるはずだ。

感覚を掴むためのに、井戸総監督は「締める」動きを強調する。左股関節の付け根部分に「小さな柔らかいボール」があると想像し、それを「挟む」イメージで左足を上げていく。股関節を引き込むように挟むイメージを持つことで体幹が安定し、頭もブレなくなる。

「挟む」感覚を体得できれば、構えで作ったポジションを崩すことなくスイングへ繋げられる。力強い打球を飛ばすために、テークバックで股関節の「シワ」と「挟む」意識をを徹底したい。（First-Pitch編集部）