「AIで誰がいつ何を生成したか、完全に追跡」徹底管理の中国と、「規制ユルユル」の日本の《勝負のゆくえ》

2026年にAI規制の分野で何が起きようとしているのか、そしてそれがあなたの会社にどう影響するのか。

前編記事『トランプの焦りのワケ…中国との「AI技術」覇権争いのゆくえ』より続く。

「徹底管理」な中国と「曖昧大国」な日本

アジアでは、中国と日本という2つのAI大国が対照的なアプローチを取っている。

中国のキーワードは「徹底管理」だ。中国のAI規制は2024年以降、「国の安全」と「社会の秩序」を守るという名目で一気に強化されている。その本質は、AIを国民を管理するためのツールにしようという発想と言えるだろう。

2024年9月に公布された「ネットワーク・データ安全管理条例」（2025年1月施行）では、データの分類・保護や国外へのデータ移転を厳しく管理し、データの流れを国がすべて把握できる仕組みを整えた。さらに2025年3月の「AI生成合成コンテンツ表示弁法」（同年9月施行）では、AIが作ったコンテンツに「目に見えるラベル」と「電子透かしなどの隠れたラベル」の両方をつけることを義務化。誰がいつ何を生成したか、完全に追跡できる体制を法制度として確立した。

2023年8月に施行された「生成AIサービス管理暫行弁法」は、一般向けの生成AIサービスに対し、違法コンテンツの管理や利用者の実名登録、世論操作のリスクがある場合の事前審査やアルゴリズムの届出を求める。2025年末には、AIによる人格模倣や感情的な対話への規制案まで登場し、利用状況の監視や「AI依存」への介入も議論され始めた。

要するに中国は、利用者・データ・アルゴリズム・生成物のすべてをIDで紐づけ、国家が丸ごと監視・管理できる仕組みを着々と構築している。まるで「AI監視大国」だ、と呼んでも誇張ではないだろう。

一方、日本はどうか。政府は「世界で最もAIフレンドリーな国」を標榜している。2025年に成立した「AI推進法」は、罰則規定を持たない「ソフトロー」として設計された。企業の自主的な取り組みに任せますよ、というスタンスだ。

しかし2026年に入り、その実態は変わりつつある。政府はAI戦略本部の立ち上げやAI基本計画の下で、指針整備や情報収集・調査を進める方針を明確にしている。また広島AIプロセス（HAIP）の「報告枠組み」（HAIPは2023年のG7広島サミットで立ち上げられた国際AIルール形成の枠組みで、報告枠組みとはルールの順守状況を、組織が共通質問票で自主報告・公開するための任意制度）の結果を、国の情報収集・調査に活用する考えも示されており、任意の情報開示や行政指導を通じてガバナンスの実効性を高めようとする運用が強まっている。法的には罰則を伴わない枠組みだが、行政指導や情報収集・調査への協力を軸に、実務上の拘束感が増すという見方も成り立つ。

日本のこのアプローチは、欧州の包括的規制とも、米国の市場主導とも異なる「第3の道」として一部で論じられている。実際にASEAN諸国などでは、日本モデルを参考にしようという動きも見られる。

だが、この曖昧さは日本企業にとって諸刃の剣でもある。国内では「なんとなく」で済んでいたことが、欧州や米国の市場に出た瞬間、違法になるリスクがあるからだ。日本のルールに従っていれば安心、とは言えないのが2026年の現実になるだろう。

AIが「勝手に」契約したら、悪いのは誰か？ ――AIエージェントをめぐる規制

2025年は「AIエージェント（エージェンティックAI）元年」と呼ばれた。従来のAIチャットボットは、質問されたら答える「受動的」な存在だった。しかしAIエージェントは違う。AIがユーザーの代わりに、自分で考え、自分で行動する。レポート用の情報収集、ホテルの予約、商品の購入といったタスクを、人間の指示を逐一仰ぐことなく自律的にこなすのだ。

便利に聞こえるかもしれないが、そこには深刻な法的問題が潜んでいる。「AIが勝手にやったことの責任を、誰が取るのか」という問題である。

こんなシナリオを想像してほしい。あなたは出張の手配をAIエージェントに任せた。「来週の大阪出張、いい感じで手配しておいて」といった具合だ。するとAIは、あなたの過去の好みを分析し、ホテルとフライトを予約する。ところが、そのホテルは異常に高額なキャンセル不可プランで、フライトは乗り継ぎ3回の最悪ルートだった。しかも、AIは「この条件で問題ありません」と確認ボタンを勝手に押していた。

この場合、誰が責任を負うのだろうか？あなたが「いい感じで」という曖昧な指示を出したのだから、自己責任かもしれない。しかしAIの判断ロジックに欠陥があったのだとしたら、AIを開発した企業の責任になり得る。それとも、AI自身が責任を負うのか？現行の多くの法体系では、AIそのものを法主体として責任を負わせる設計にはなっていない。責任は原則として、開発・提供・導入・運用に関与する人や企業の側で整理される。

現時点で、この問いに対する明確な答えは存在しない。自律的なAIの行動に対する責任分配について、既存の代理法理や契約法、不法行為法、製造物責任の文脈で個別に処理されつつ、実務は過渡期にある。法律がテクノロジーの進化に追いついていない、典型的な例だ。

しかしこの法的な不確実性を前に、企業間取引では「責任分担を契約で前倒しに決める」動きが強まっている。免責や賠償上限、補償、再求償、運用上の監督義務、ログ・監査、利用条件などを精密化し、AIエージェントの失敗がどこまで誰の負担になるのかを文書化するという対応だ。ただ、条項の方向性は一様ではない。提供者側が責任を広く負う形もあれば、逆に利用者側の補償責任を厚くする設計も見られる。さらに、AI（エージェントを含む）の利用に伴う賠償リスクを明示的に対象とする保険商品も登場し始めた。

2026年は、AIエージェントが引き起こした実害に関する初の大型訴訟が提起される年になるかもしれない。裁判所が「AIの法的責任」についてどのような判断を下すか。その結果次第で、業界の慣行が一変する可能性がある。

「合法」と「違法」が国境で入れ替わる悪夢--あなたの会社は対応できるか

ここまで見てきたように、2026年のAI規制は世界中でバラバラに、時に矛盾する形で進行すると考えられる。欧州は厳格、米国は分裂、中国は管理、日本は曖昧――グローバル企業にとって、これは悪夢以外の何物でもない。ある国で堂々と売れるAIサービスが、国境をひとつ越えた瞬間に「違法」になる。そんなリスクが、もはや例外ではなくなりつつあるのだ。

この「規制のパッチワーク」を何とか縫い合わせようとする国際的な動きも、ないわけではない。その代表が、G7が主導する前述の「広島AIプロセス（HAIP）」である。2023年のG7広島サミットを起点にスタートしたこの枠組みは、2025年にはOECD（経済協力開発機構）と連携して「報告の共通フォーマット」を整備した。2025年4月には19の組織が最初の報告を提出・公表し、各社のAI開発における安全対策やリスク管理の取り組みが、国際的に比較できる形で「見える化」され始めている。

ただし、ここに過度な期待を寄せるのは危険だ。この報告の仕組みには法的な強制力がない。参加したからといって、どこかの国の規制に適合したことにはならないし、お墨付きがもらえるわけでもない。それでも、投資家や取引先に対して「うちのAIガバナンスはこうなっています」と説明するための「共通言語」として機能し始めた点は見逃せない。各国の規制がてんでバラバラな状況では、最低限の透明性をどこで担保するかが、企業の信用を左右する土台になるからだ。

しかしこうした国際協調の努力をあざ笑うかのように、「データ主権」の壁は高くなる一方だ。データ主権とは、要するに「自国民のデータや重要なデジタル基盤を、外国の手が届かない場所に置け」という政治的圧力のことである。たとえばカナダでは、2026年に向けて、この「データ主権」が最重要課題として浮上している。同国の連邦政府は2025年11月、政府のデータインフラを「グローバルにつながった環境の中でも、自分たちでコントロールできる状態に保つ」ためのフレームワーク（基本方針）を公表した。

さらに厄介なのは、カナダ政府がこんな問題意識も明示している点だ。「クラウドサービスの提供者が外国の法律の影響下にある限り、たとえデータが国内のサーバーに置いてあっても、外国政府からアクセスされるリスクは消えない」と。中国のデータ越境移転規制が象徴するように、「データがどこにあるか」「誰がアクセスできるか」「どの国の法律が適用されるか」--この3点セットが、AIガバナンスの核心になっていく流れは止まらない。

結果として、グローバル企業は「二重生活」を強いられている。表向きは国際的な枠組みに参加し、透明性やリスク管理をアピールする。しかし実際の運用では、地域ごとにデータを隔離し、現地の規制に合わせたシステム構成を組まなければならない。場合によっては、「ソブリンAI（主権AI）」と呼ばれるモデル--つまり、データも計算資源も運用主体もすべて現地化した、その国専用のAI--を構築せざるを得ない。当然、コストは跳ね上がる。だが、法的リスクや事業停止リスクを考えれば、それが最も確実な選択肢になる場面は確実に増えていく。

では、この混迷の時代を生き残る企業の条件とは何か。答えは「規制対応をシステムの一部として最初から設計する」ことだ。コンプライアンスを後付けのコストとして捉えるのではなく、システムの「信頼性」という付加価値として組み込む発想への転換である。「これはAIが作りました」と分かるラベリング、なぜその判断をしたか説明できる仕組み、社内外の監査に耐えるガバナンス体制、そして国際的な枠組みとの互換性--こうした要素は、混迷する状況の中で競合他社に差をつけ、AI活用をライバルに先んじて推進することを可能にすると考えられる。

改めて2026年は、企業がAI規制に本気で向き合うことを求められるようになった年となるだろう。この波を乗り越えられる企業だけが、AI時代の真の勝ち組として生き残る。逆にその波に飲まれる企業は、「知らなかった」という言い訳とともに、市場から退場することになる恐れがある。あなたの会社は、どちらの側になるだろうか。

