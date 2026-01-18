「フジ水10ドラマ枠は古沢良太でダメなら打ち切り？」背水の陣で放つ反町隆史×大森南朋×津田健次郎が挑む『ラムネモンキー』の勝算、三谷・クドカン作品との決定的な違いを徹底分析

8年ぶりの民放連ドラに歓喜の声

14日夜、ゴールデン・プライム帯で最多5枠を持つフジテレビの「本命」と言われる『ラムネモンキー』（水曜22時〜）がスタートした。

同作は『コンフィデンスマンJP』シリーズ、『デート〜恋とはどんなものかしら』、『リーガル・ハイ』シリーズ(すべてフジテレビ系)、映画『ALWAYS三丁目の夕日』シリーズ、『キサラギ』、『探偵はBARにいる』シリーズ、アニメ『GREAT PRETENDER』などを手がけた脚本家・古沢良太のオリジナル。しかも民放連ドラは8年ぶりであり、テレビマンやドラマフリークの間で「ついに帰ってきた」という歓喜の声があがっていた。

その帰ってきたドラマ枠はフジテレビの水曜22時台。しかし、前期は三谷幸喜の『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』、その1年超前にも宮藤官九郎の『新宿野戦病院』と大物脚本家を起用しながら思うような結果が出せずにいる。

昨年の騒動もあって台所事情が苦しい上に、そもそも日本テレビと丸かぶりしているドラマ枠でもあり、業界内では「クドカン、三谷幸喜、古沢良太でダメなら打ち切りもありうるのでは」という声も聞こえてくる。はたして『ラムネモンキー』はどんな作品で、どこに勝算がありそうなのか。

三谷『もしがく』との不安な共通点

『ラムネモンキー』における最大のトピックスは、反町隆史（52歳）、大森南朋（53歳）、津田健次郎（54歳）という中年俳優のトリプル主演だろう。しかも3人の役柄は37年ぶりに再会した同級生。「こんなはずじゃなかった」という現状を憂いながらも、過去の記憶や謎をたどることで失われていたものを取り戻していく……という展開が予告されている。

第1話では3人中学生だった1988年のシーンに多くの時間が割かれていた。その1988年は現在52歳の古沢良太自身が青春時代を過ごした時代。さらに舞台となる地も出身地の神奈川県厚木市に近い架空の神奈川県“丹辺市”だけに思い入れの強さを感じさせられる。

その点で気になるのは前期の『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』も三谷幸喜が駆け出し時代の1984年であり、舞台もなじみ深い渋谷だったこと。同作は三谷の強い思い入れが現在の視聴者に届かず、「興味を持ちづらい遠い世界の物語」とみなされた感がある。

さらに言えば、三谷が25年ぶりに民放ゴールデン・プライム帯の連ドラを手がけたというブランクの共通点も「勘が鈍っているのでは」という意味で『ラムネモンキー』と古沢の不安材料と言えるかもしれない。

ただ、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は1984年の物語だった一方、『ラムネモンキー』は1988年と現在を行き来する物語。現在の日々に悩みを抱える3人が明るさや元気を取り戻す“再生”が描かれるだけに、「興味を持ちづらい遠い世界の物語」とみなされるリスクは低いのではないか。

視聴者を置き去りにしない人物設定

3人の主人公に目を向けると、反町隆史が演じる吉井雄太（通称・ユン）は職場の商社で閑職に追いやられたほか、家庭でも妻と娘から距離を置かれている。大森南朋が演じる藤巻肇（通称・チェン）は映画監督だが、現場で「めんどくさい男」として疎まれ、孤立したことで意欲を失ってしまった。津田健次郎が演じる菊原紀介（通称・キンポー）は母の店を継いで理容師となり、独身のまま母の介護に追われるなど、何のために生きているのかわからない。三者三様の異なる苦境が描き分けられている。

中学生時代のユン＝熱血、チェン＝ユーモア、キンポー＝温厚というキャラクターの描き分けも含め、3人の誰かに共感できそうな設定が用意されているほか、彼らに協力するカフェ店員の大学生・西野白馬（福本莉子）の目線もある。実績のある脚本家が時に陥りがちな「視聴者を置き去りにしてしまう」という心配はしなくていいのではないか。

3人のあだ名を見ると、40・50代の視聴者なら「ユン、チェン、キンポー」ときたら、すぐにユン・ピョウ、ジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポーという香港映画の三大アクションスターを思い浮かべるだろう。主人公の3人は中学生時代にカンフー映画の自主制作に励んだのだが、現実世界でも多くの人々が香港映画のアクションをマネした世代だけに説得力がある。

さらに注目すべきは第1話で「現代の世の中を斬る」という古沢らしい作風も見られたこと。

ユンとチェンが「いい（時代）かどうかわからないけど清濁を併せ呑むんだ。世の中は白か黒じゃない。グレー。だからこそ経済も発展した」「今は何もかもキレイになったがエネルギーはなくなったな。上に気をつかえ、下に気をつかえ、世間に気をつかえ。誰からも怒られないように作らなければならない」「シンプルな正義感ふりかざして、さもしい連中の機嫌とってるからこの国は衰退するんだよ」などのセリフには中年主演ならではのたくましさが感じられた。

『デート』で婚活やジェンダーなどを、『リーガル・ハイ』で各分野の社会問題をバッサリ斬って称賛を集めた古沢の痛快な作風は健在と言ってよさそうだ。

書き換えられた記憶をたどる物語

あらためて第1話を振り返ると、ポイントは「記憶って都合のいいように書き換えるよ。空想好きの中二病のオタクならなおさらだ」というキンポーのセリフ。病気でも超能力でもない、誰もが当てはまりそうな“自分に都合のいい記憶の書き換え”によって忘れられていたものが明らかになり、それによって3人が変わっていく姿が見られるのではないか。

なかでも物語の軸になるのは、3人が憧れた「マチルダ」こと女性教師・宮下未散（木竜麻生）の行方不明と建設現場で発見された人骨との関係性。さらに、自主制作映画の撮影過程と未完に終わりそうな理由、さらに厚い友情、淡い恋模様、周辺人物との悲喜こもごもを織り交ぜていくことが推察される。

また、劇中にこれでもかというほど盛り込まれた80年代カルチャーも楽しみの1つ。第1話では「ガンダーラ」「ひょうきん族のタケちゃんマン」「24時間戦えますか」「六本木のマハラジャ」「マイケル・ジャクソンの公演」「VHSとベータ」「ランボー」「ビーバップ」などのフレーズがネット上を沸かせたが、今後はさらに遊び心のあるフレーズが選ばれていくのだろう。

ちなみにキャストでも、乱暴な振る舞いの「魔女」に前田美波里、認知症の母に高橋恵子、ユンの兄に松村雄基など、80年代をにぎわせた俳優が次々に登場。笑って泣けて、切なくてホロ苦くて、その上で40代以上にとっては懐かしさを感じられる作品になりそうだ。

「フジVS日テレ」5度目の一騎打ち

最後に話をフジテレビの水曜22時枠に移すと、実は「現在最も力を入れているドラマ枠」と言われている。

冒頭にあげた宮藤官九郎、三谷幸喜、古沢良太に加えて「今最も安定した結果を出せる」と言われる黒岩勉も起用し、しかもすべてオリジナル。さらに同枠の作品は自局系の有料動画配信サービスで1週間先行配信されている。配信だけでなく、黒岩勉が手がけた『全領域異常解決室』が今年映画公開されることも含め、狙いは「IP（知的財産）でいかに稼ぐか」。視聴率による放送収入に頼らない今後のビジネスを担う重要なドラマ枠であることは間違いない。

ちなみに、月曜21時台（月9）と木曜22時台（木曜劇場）は伝統があり、ブランド価値の高さから多少数字が下がっても手放してはいけないドラマ枠。また、火曜21時台はテレビ朝日とバッティングするなど苦戦覚悟で放送しているドラマ枠であり、月曜22時台はカンテレ制作のため、「フジテレビがIPで勝負するなら水曜22時台」となる。

その水曜22時台は日本テレビがバッティングしているが、歴史を振り返ると挑戦と失敗の繰り返しだった。もともと同時間帯は日本テレビが1985年秋から放送していたが、2024年冬でまさかの撤退。土曜に移動させてバラエティに切り換えたが、わずか1年後の2025年春に復活させた。

その間フジテレビは1991年秋から1992年夏、1998年春から1999年夏、2013年春から2016年冬、2022年春から現在まで放送している。つまり、日本テレビが長年この時間帯をリードし、3度にわたってフジテレビを撤退に追い込んできたが、約2年前に撤退。ところが1年後に出戻りしたことで5度目の一騎打ちとなっている。

近年は共倒れに終わるようなケースが続いていたが、今冬はどうなのか。同日スタートとなった『ラムネモンキー』と『冬のなんかさ、春のなんかね』の視聴率は前者がわずかに勝利。熱狂的なファンを持つ今泉力哉監督が脚本・演出を手掛ける後者は振り切ったロートーンの会話劇が成否どちらに転ぶか未知数な一方、さまざまなエンタメ要素を混在させた前者は安定した支持を得られそうなムードが漂っている。

どちらも局をあげた力作であり、スタッフとキャストの顔ぶれから一定以上のクオリティが見込まれるだけに、少なくとも序盤の数話だけでも見続ける価値はありそうだ。

