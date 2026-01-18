2000人の肥満患者を診た医師が解説「必死に頑張る人ほどダイエットに失敗する根本理由」

頑張る人ほど失敗しやすい

私はこれまで約2000人の肥満患者さんを診療しながら、無理なく体重を減らす方法を模索してきました。

同じような治療をしても、スムーズに減量できる人と、減量しにくい人の差があったので、診療データをもとに2年半にわたり分析した結果、ダイエットは頑張る人ほど失敗しやすいことがわかったのです。

たとえば、「頑張っているのに痩せない人」の残念な習慣として、「毎食記録の義務化」があります。記録はダイエットに有効な手段ではありますが、義務化が重荷となってモチベーションが下がってしまうことがあります。

また、「短期間で5kg痩せる」「糖質を完全にカットする」など、極端な食事制限をされる方にも失敗が目立ちました。開始直後は体重が落ちるものの、家族との外食や避けられない会食などで制限を破り、罪悪感に襲われることがストレスとなって、結局、もとの食生活に戻ってしまうからです。

「失敗しようがない」ダイエット方法

日常の食事に不自然な制限や我慢を課すことは、逆効果になることが多い。そこで私は、患者さんにこうアドバイスしています。

「頑張らないでください。それが成功の秘訣です」

そう語る内科医の高倉一樹氏（49歳）は、「頑張るダイエット」は心身をすり減らすブラック企業の働き方のように、結局はうまくいかないと強調する。

カロリー計算や体重の計測、運動に至るまで何事も頑張らないこと。そして、減量していることを身体に気づかせないほどの小さな習慣や変化（マイクロアクション）を積み重ねていくこと。それが科学的データが示す、失敗しらずのダイエット方法です。

午後の間食が過食を防ぐ

たとえば食欲と上手に付き合い、過食を防ぐためのマイクロアクションを考えてみましょう。

1〜2分だけガムを嚙むこと、また、屋外でランチして日光を浴びることなどは、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌を促します。それによって気分が安定し、食欲が抑えられます。

「夜のドカ食いがやめられない」という方には、「午後2〜4時にチョコ1〜2粒など少量の間食」の習慣を提案します。食欲を強く刺激するグレリンというホルモンの分泌が抑えられますし、時間栄養学の分野でも、午後の間食は夕食の過食を防ぐ手段として有効だと示唆されています。

「週刊現代」2026年1月19日号より

