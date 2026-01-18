『ニューヨークタイムズ』気鋭の記者が「Nワード」を口にしただけで解雇…言論の自由を封殺する「ノープラットフォーミング」の暴走と限界

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

過激化する「キャンセル」

同様に、物議を醸すケースがたくさん知られている。『ニューヨーク・タイムズ』紙のベテラン記者で、新型コロナウイルス感染症の報道で名を上げたばかりだったドナルド・マクニールは、2019年にペルーへ行く道中、高校生の一団と会話を交わし、その際に「Nワード」を使ったという理由で職を失った-高校生らに、ラップの歌詞に出てくるからといって、Nワードを簡単に口ずさんでもいいものかどうか、考えてみるように諭しただけなのに。

一方、グーグル社のジェームズ・ダモアも同社の行動規範に違反したという理由で解雇された。ダモアは「グーグルのイデオロギー・エコーチャンバー」と名付けたメモにおいて、女性は平均してモノよりもヒトに興味があり、ソフトウェア開発よりも心理セラピストに向いているので、テクノロジー業界では女性の就職率が低いと主張する研究論文を引き合いに出しながら、グーグル社が推し進めるダイバーシティおよびインクルージョン政策の妥当性に疑問を呈したからだ。

最近では、このようなキャンセル事例を大量に集めたウェブサイトも存在する。しかし、「ノープラットフォーミング」や「キャンセル」といった戦略は、実際のところ役に立つのだろうか？

発言権を与えること自体が中立ではない

認識論的環境浄化策としてのノープラットフォーミングは、潜在的にパターナリズムに陥りやすい。一人前の大人のために、情報を前もってフィルターで浄化する必要などない。大人は自ら意見を形成できるし、自分が見たことを自分で解釈できる。聞いたことを無批判に受け入れるわけでもないので、問題をはらんだ主張や命題から守ってもらう必要はない。

真実が生き残り、真実でない何かは正体が見透かされる。ノープラットフォーミングはパターナリズム、つまり世話焼きの父親のごとく、合理的かつ自主的に考える能力をもつ大人を、実在する証拠をもとに真実に関する判断を下す能力をもたない子供のように扱う行為だ。

では、実際のところ、ある人物や意見に対して、発表するプラットフォームを与えないことが正当な対処法であるケースは存在するのだろうか？ここでもまた、2次証拠が重要な役割を果たす。

ある人に公に発言する場を与えることは、認識論的・道徳的に見て、決してニュートラルな行為ではない。たとえば有名大学にある人物が招かれたなど、権威が関係している場合、招待された人物がもたらす証拠（その人物が話す内容）が1次証拠、そして、有名大学がその人物を招待したという事実が、その人のことを真剣に捉え、その言葉に耳を傾けなければならないことを示唆する2次証拠になる。

プラットフォームを得ることで、信頼性が付与される。逆にある人からプラットフォームを奪うことは、その人から信頼性を奪うことを意味し、多くの場合、それは正当とみなせる。では、どのケースで正当なのだろうか？

ノープラットフォーミングは憲法とは無関係

ノープラットフォーミングは憲法で保障される言論と表現の自由とは無関係だ。フランクフルトのパウロ教会やMIT（マサチューセッツ工科大学）の教壇で話す“権利”をもつ者など一人もいないので、その機会を得られなかった、あるいは奪われたとしても、権利が侵害されたことにはならない。

ある人物へのプラットフォームの供与を拒否することは、学問の自由の侵害にも相当しない。大学をはじめとした教育・研究機関には積極的自由というものがあって、自らの専門知識をもとに、どの理論や命題が同機関の学術基準を満たすかを判断する自由が認められているし、そうすることが求められてもいるからだ。そして、人々の大半はこの基準を満たせない。

プラットフォームを得るに値しない考えや意見は存在する。今さら歴史学者に、ホロコーストはユダヤ人が自分たちの国家をもつ口実をつくるための世界的陰謀という可能性があるので、本当に起こったのか、繰り返し検証しつづけろ、などと要求するわけにはいかない。

同様に、真剣に研究する生物学者は、キリスト教的創造論者に発表の場を与える必要はない。なぜなら、ホロコーストや生命誕生については、はっきりとした結論が出たからだ。データや論拠やヒントが新たに見つかったのでない限り、過去の議論を蒸し返す必要はない。

しかし、一般とは異なる見解には、それが本当に問題を多くはらんでいる、それどころか有害である場合でも、議論の余地を残しておかなければならない。理論や命題、あるいは人物がプラットフォームを得るに値するか否かを測る一般的なルールや原則は存在しない。その都度判断するしかない。

