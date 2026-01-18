¡ÚÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Î¸¶°øµæÌÀ¤Ë´üÂÔ¡Û¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¡Ö»à¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤ëºÙË¦¡×¤¬iPSºÙË¦¤ÇÁý²ÃÃæ
¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡½¡½¡×¡ÖºÙË¦Æâ¤ò2ËÜÂ¤ÇÊâ¤¯¤â¤Î¤¬¤¤¤ë!?¡×¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¸»¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ì¿¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡ÖºÙË¦¡×¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤¬º£¡ÖÌ¿¡×¤ò²òÌÀÃæ¡£2025Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â²¸·Ã¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Î½ñÀÒ²½¡ØÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ¿¤ÎÈëÌ©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¡×¤Î»ý¤Á¼ç¤ÎÀµÂÎ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡½¡½¤ÒÂ¹¤È¤Î¤ªÊè»²¤ê¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Î²£´é¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
iPSºÙË¦¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÙË¦¤â¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤ë¡×
»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Á³¤È¡ÖÌ¿¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¡¢¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥»¥ß¤ÎË´³¼¡£¼«Á³ÈÖÁÈ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¥Ì¡¼¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼í¤ë½Ö´Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÊÌ¤ì¡½¡½¡£¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Ï±Ê±ó¤ÎÌ¿¤òµá¤áÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ð¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»à¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÊ¿Åù¤ËË¬¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤·¤«¤·ºÙË¦Ã±°Ì¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢ËÜ¿Í¤Î»à¸å¤âÀ¸¤Â³¤±¤ëºÙË¦¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥éºÙË¦°Ê³°¤Ë¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ëÂçÈ¯ÌÀ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤â»à¸å¤âÀ¸¤Â³¤±¤ëºÙË¦¤òºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂçÈ¯ÌÀ¤È¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»³Ãæ¿Ìï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëiPSºÙË¦¤Ç¤¹¡£
iPSºÙË¦¤Ï¿Í¹©Â¿Ç½À´´ºÙË¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿´Â¡¤ä´ÎÂ¡¡¢¹ü¤ä·ì±Õ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÙË¦¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡Ö¿´¶Ú¥·¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¥ß¥ËÂ¡´ï¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2025Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç¤Ï¡¢iPSºÙË¦¤«¤éÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡ÖÇïÆ°¤¹¤ë¥ß¥Ë¿´Â¡¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÙË¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤ÊiPSºÙË¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¶Ã¤¯¤Ù¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥·¥ã¡¼¥ì¤ÎÃæ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¸Â¤ËÊ¬Îö¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¡¢»à¤Ì¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£iPSºÙË¦¤ÏÈéÉæºÙË¦¤Ê¤É¤«¤éÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬iPSºÙË¦¤òºî¤Ã¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ä¡ÄÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»à¸å¤â¤½¤ÎºÙË¦¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò¶Ë¤á¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤¿ºÙË¦¡×¤«¤éÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Î¼£ÎÅË¡¤òÃµ¤ë
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ê¡¼¥Ð¡¼Ç¾È¯Ã£¸¦µæ½ê¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ï¥¤¥ÉÇî»Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡Ö¸¥ÂÎ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢»öÁ°¤ËËÜ¿Í¤¬¾µÂú¤·¤¿°äÂÎ¤ä¡¢°äÂ²¤¬¾µÂú¤·¤¿°äÂÎ¤«¤éÀ¸¤¤¿ºÙË¦¤ò¤È¤ê¡¢¤½¤ì¤òiPSºÙË¦¤Ë¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö°äÂÎ¤«¤éÀ¸¤¤¿ºÙË¦¤ò¤È¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ëºÙË¦¤â»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤Î¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÈà½÷¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤½¤¦¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Î»à¤È¡¢ºÙË¦¤Î»à¤Ë¤Ï»þ´Öº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î»þ´Öº¹¤ÏºÙË¦¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢·ì±Õ¤¬Á´¿È¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¾ºÙË¦¤Ï¤¹¤°¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÈéÉæºÙË¦¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°å»Õ¤¬¡Ø¤´Î×½ª¤Ç¤¹¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¤¢¤È¤â¿ô»þ´Ö¡¢Ä¹¤¤¾ì¹ç¤Ï40»þ´Ö°Ê¾å¤â¡¢ÈéÉæºÙË¦¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤½¤Î¤¿¤á²òË¶Ãæ¡¢°äÂÎ¤ÎÈéÉæ¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡Ë¡£¤³¤Î¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëºÙË¦¤ò°äÂÎ¤«¤éºÎ¼è¤·¤Æ¡¢iPSºÙË¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½¡¢300¿Í¤Î°äÂÎ¤«¤éiPSºÙË¦¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ä¡Ä¤³¤ì¤À¤±Ê¹¤¯¤È¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ï¿¼¤¤°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥É¤µ¤ó¤¬½ÅÅÀÅª¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤Àº¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡×¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎºÙË¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÈéÉæºÙË¦¤«¤éiPSºÙË¦¤òºî¤Ã¤ÆÇ¾ºÙË¦¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤¿Ç¾ºÙË¦¡×¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÙË¦¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¸Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤¿ºÙË¦¡Ù¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤àÌ¤Íè¤Î´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇ¾¤ÎÉÂµ¤¡×¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢´µ¼Ô¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡ÖÇ¾¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Æ¬³¸¹ü¤Ë·ê¤ò³«¤±¡¢Ç¾ºÙË¦¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÎ¼è¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤òÁê¼ê¤Ë¤½¤¦¤ä¤¹¤ä¤¹¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·»à¼Ô¤ÎiPSºÙË¦¤«¤éÇ¾ºÙË¦¤òºî¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ãÊÉ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÂµ¤¤Î¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ï¥¤¥É¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éß·ÅÄÃÎÀ¤¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼Ô¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¸Î¿Í¤Î¡ÖÇ¾¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¤È¤Ï¡¢iPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÂ¡´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡¢ÂÛ»ù¤ÎÇ¾¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿À·Ð¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç¾¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÄ¾·Â5¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£µå¾õ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾®¤µ¤ÊÇ¾¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·Ç¾Á´ÂÎ¤ÎÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤ä¡¢»×¹Í¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ºÙË¦¤Î²ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¼«ÂÎ¤¬²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¥ß¥ËÇ¾¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¿¤È¤Ï²¿¤«?¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¡ÖºÙË¦¡×¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À
ËÜ¿Í¤Î»à¸å¤â¡¢iPSºÙË¦¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¸¦µæ¡£ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤ËÄ©¤àÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎºÙË¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥É¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢iPSºÙË¦¤ò°·¤¦¤¦¤¨¤Ç¤ÎÎÑÍýÅª·üÇ°¤Ï¡¢À¸¿£ºÙË¦·Ï¤Ë¤Þ¤ÇµÕÌá¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÍýÏÀ¾å¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÍñ»Ò¤äÀº»Ò¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¼õÀº¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯»ÒÂ¹¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¹¤é²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¯¥í¡¼¥ó¤Ë¡¢»ÒÂ¹¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¸Î¿Í¤ÎiPSºÙË¦¤ò¡¢¸¦µæ¤Ë»È¤¦Ç¾ºÙË¦¤Ë¤·¤«À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ºÙË¦¤¬¤Ò¤È¤Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÍýÏÀ¾å¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤éºÙË¦¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÙË¦¤ò¤È¤ª¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡Ø¤Ê¤¼¡¢Ì¿¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Î¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºÙË¦¤Ë¸ÄÀ¤¬!?¡¡¤ª¤è¤½40Ãû¸Ä¤ÎºÙË¦¤òÄ´¤Ù¤¿¤é¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÃíÌÜ¤Î¡ÖºÙË¦¡×¡Ä¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ð¤«¤ê¤«¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë²òÌÀ¡ª
