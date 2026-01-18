「田原俊彦と松田聖子を同時に招くようなスゴ技」豊臣秀長は《天下一の宴会部長》だった【大河ドラマ『豊臣兄弟！』】

秀吉の弟で補佐役だっただけではない。秀長は秀吉の無二の信頼を得、家康はじめ数々の大名に頼られた戦国きっての名武将だった。

時代考証者が語らったスペシャル対談！

秀吉とはいつ絆を深めたのか

黒田 私は過去に『真田丸』（'16年）、柴先生は『どうする家康』（'23年）の時代考証を担当しています。ただ、今回の『豊臣兄弟！』には驚きましたね。

柴 ええ。なにせ主人公の豊臣秀長という人物の研究の蓄積があまりに乏しいですから。『どうする家康』にも登場はしましたが、基本的に豊臣秀吉の弟で補佐役として描かれる程度でした。それはほかの大河ドラマでも同じ。堺屋太一の小説『豊臣秀長 ある補佐役の生涯』の影響で、秀長に「有能な補佐役」という印象を持つ方も多いでしょう。

黒田 ただ、それが学術的に正しいかと言われると、今なお研究成果自体が乏しいのが現実です。

柴 権力者が命令していたのだから、当人の動向を押さえればいい、というのが従来の発想でした。ただ、実際には彼が動かした組織や人々を見なければ、全体像はつかめません。

黒田 そもそも我々が秀吉や信長に抱く印象も、大部分が江戸時代に作られた物語のイメージです。当の秀吉ですら、今に至るまで、妻が何人いたのか、いつ結婚したのかといったことでさえ、実際には判明していません。

柴 秀長が史料上に姿を現すのは、天正元（1573）年8月、34歳の頃。幼少期に秀吉と兄弟間に濃密な絆があったのかも、わかりません。

黒田 秀吉は秀長の幼少期に家を飛び出してから、20歳くらいまで放浪していました。

その後、秀長が今でいう大学生くらいの時に突然帰ってきて、一緒に信長の下で働こうと秀長を誘ったんですね。

柴 実際に絆が深まるのは、秀吉が武将として台頭してからと考えるのが妥当でしょう。

黒田 妻子が判明したのも、'24年。残念ながら秀長が夫や父としてどんな人物だったかは、ドラマを見て想像していただくしかありません。ただし、わかってきたこともあります。秀吉の業績と考えられてきた事柄の大部分で、秀長が深く関わっていたんです。

最終決定者である秀吉の命令を受けて、実際に秀吉の軍事行動や、有力大名との取り継ぎなどを実行し、実務を担っていた執行者が、ほかでもない秀長でした。

宴会部長として家康をもてなした

柴 秀長がいなければ、秀吉の天下一統（国内諸勢力の統合）そのものが可能だったのかも、わかりません。

黒田 ええ。特筆すべきは、天下一統に近づくにつれ、秀吉に代わって秀長が、各大名との調整役、いわば指南役の役割を担うようになったことです。一般的な戦国大名家では、一門や有力家老が分担して担当することが多いのですが、秀長は新しく政権に参入した外様大名との交流や政治的な対応のバックアップを、ほぼ一人で担っていたんです。

柴 秀吉は、天正11（1583）年に賤ヶ岳の戦いで柴田勝家に勝利し、織田家臣の覇権を握りました。その後、外様の有力大名を服属させ、政権に取り込むことで全国政権として確立されていきます。

そこで秀長は秀吉に代わり、天正13（1585）年の四国や、翌々年の九州平定でも総大将として現地へ討伐に向かい、戦後は現地の外様大名へ政権の意向を伝え、大名側の要求を政権に取り次ぐ役割をほぼ一人で行っていました。

黒田 まさに政権の実務を担う「天下一の副社長」ですね。

徳川家康を服属させる過程でも、秀長が指南役を務めていた可能性が高い。天正14（1586）年に家康が上洛した際も、秀長が接待担当です。その時は、奈良から春日社の神人や能役者を呼ぶなど、非常に豪華なもてなしだったと言われています。まさに'80年代日本の宴会部長さながら。たとえれば、田原俊彦さんと松田聖子さんを同時に招くようなものでしょうか。

柴 秀長は副社長として経営の中核に携わりながら、接待などの外交の場でも、抜群の手腕を発揮したわけですね。

黒田 一般に、秀吉と家康との関係は、秀吉の地位が高まるにつれて二人の緊張が増していくと考えられがちですが、その捉え方自体、家康が秀吉の家臣だった過去を消すために、江戸幕府が創った「神話」です。

柴 秀吉は、秀長の接待力・調整能力を大いに信頼していたことでしょう。

秀吉と秀長は3歳差で、織田家家臣時代から同じ道を歩いてきた。「会社」が大きくなるまでの苦労と信頼関係の積み重ねがあったからこそ、「社長」「副社長」それぞれの持ち場で自由に動けたんです。

「週刊現代」2026年1月19日号より

