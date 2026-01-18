¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¿®¶Ä¡×¤¬Êø²õ¤·¤¿¥ï¥±
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡É¡Ø¾®ÀôÈ¬±À ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¼ùÌÚ¤Ø¤Î¿òÇÒ¡¢ÃËº¬¿®¶Ä
È¬±À¤Î¡ÖÆüËÜ³¤¤Ë±è¤Ã¤Æ¡×¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ô¡Ê¤¦¤ï¤¤¤Á¡Ë¤È¤¤¤¦Â¼¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤Ä¿ÀÌÚ¡Ê¤·¤ó¤Ü¤¯¡Ë¤ò¤á¤°¤ë¿®¶Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í»¡¤¬¤¢¤ë¡£¼ùÎð¤Î¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÏ·¾¾¤Ç¡¢´ñ²ø¤Ê·Á¤ò¤·¤¿ÂÀ¤¤º¬¤¬´ä¤ò³ä¤Ã¤Æ»°ËÜÆÍ¤¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¬¤ÎÀè¤Ë¤Ï´ê¤¤¤´¤È¤ò½ñ¤¤¤¿Ä¹¤¤Çò¤¤»æ¤ä¡¢ÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿³¤Áô¤¬´¬¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤«¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Îº¬¤Î·Á¤«¤é¤³¤Î¼ù¤Ø¤ÎÌ±´Ö¿®¶Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤Î¼ù¤Ïº£¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿òÇÒ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÄ»µï¤¬¤½¤ÎÁ°¤Ë¿ø¡Ê¤¹¡Ë¤¨¤é¤ì¡¢¤¤ï¤á¤ÆÌµ¿è¡Ê¤Ö¤¹¤¤¡Ë¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÊôÇ¼Ê¸¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¤½¤ÎËÝÌõ¤ò¤³¤³¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¿ÍÎà³Ø¼Ô¤äÌ±Â¯³Ø¼Ô¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¼ùÌÚ¤Ø¤Î¿òÇÒ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Î¼ùÌÚ¤Ë½É¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¤Ø¤Î¿òÇÒ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÂÀ¸Å¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ë¤â¤¢¤Þ¤Í¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËº¬¿®¶Ä¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤Ì¾»Ä¡Ê¤Ê¤´¤ê¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤¬À¯ÉÜ¤«¤éÃÆ°µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡Ê¡ÖÆüËÜ³¤¤Ë±è¤Ã¤Æ¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡ÙÃÓÅÄ²íÇ·Ìõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¢2000Ç¯¡Ë
¿ÀÌÚ¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼Ùµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤ÄÁÌ¯¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡Öµ§Åø¼Ô¤ÎÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤ÎÊôÇ¼Êª¤Ï¡¢ÏÎ¡Ê¤ï¤é¡Ë¤Ç¤Ç¤¤¿ÃË¤È½÷¤Î¿Í·Á¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¼Ð¤á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îºî¤ê¤Ï»ùµº¡Ê¤¸¤®¡Ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¸«¤Æ¤¯¤ì¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¹ªÌ¯¤Ê¹©É×¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬½÷¤Ç¤É¤Á¤é¤¬ÃË¤«¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¯¡£¤³¤Î¿Í·Á¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¼êËÜ¤ò¤â¤È¤Ë¤³¤·¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£
°üã¬¼Ù¶µ¤Î¿À¡¹¤ÎÂçÀÚ¤µ¡½¡½À¤³¦¤Îº¬¸»¡¢¼Ò²ñ¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¡×¤ÎÉ½¤ì
½¡¶µ³Ø¼Ô¤ÎÃæÂô¿·°ì¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿À¡¹¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡Ö°üã¬¼Ù¶µ¡Ê¤¤¤ó¤·¤¸¤ã¤¤ç¤¦¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°üã¬¼Ù¶µ¤Î¿À¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Êã¬¡Ê¤Û¤³¤é¡Ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¾®Àµ·î¤ä½é¸á¡Ê¤Ï¤Ä¤¦¤Þ¡Ë¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÁí½Ð¤Îº×¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿À¤Îº×¤ê¤Î´ÉÍý¤â¡¢ÄÃ¼é¤Î¼Ò¡Ê¤ä¤·¤í¡Ë¤Î¿À¼ç¤¿¤Á¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¹ñÌ±Æ»ÆÁÞ¾ÍÜ¡Ê¤«¤ó¤è¤¦¡Ë¤Î¤¿¤áÅØÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¿ÀµÀ´±¡Ê¤¸¤ó¤®¤«¤ó¡Ë¡ÊÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Ç½¡¶µÀ©ÅÙ¡¦À¯ºö¤ò´É¾¸¡Ê¤«¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤¹¤ë´±Î½¡Ë¤«¤é¤ÎÄÌÃ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¹ñÌ±Æ»ÆÁ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¿À¡¹¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿À¡¹¤Ï¼«Á³¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤ò¤â¤Á¡¢¤È¤¯¤Ë¿Í´ÖÆâÉô¤Î¡Ö¼«Á³ÎÏ¡×¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Îà¤Î¿À¡¹¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆ»ÆÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö°üã¬¼Ù¶µ¡×¤Î¿À¡¹¤³¤½À¤³¦¤Îº¬¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ»ÆÁ¤Î¿À¡¹¤Ï¤½¤ÎÇÉÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ã¤µ¤¤½îÌ±¤Î¹Í¤¨¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¡¡ÃæÂô¿·°ì¡Ø·§Æï¤ÎÀ±¤Î»þ´Ö¡Ù¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¡¢2016Ç¯¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ÀÆ»¤ÏÆ»ÆÁ¤ÎºÇ¹â¤Î·ÁÂÖ¤Ç¡¢¶¿ÅÚ¤ÎÀ¸³è²ÁÃÍ¤ÎÃæ¿´¤ò¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¡Ö¿À¼ÒÃæ¿´Àâ¡×¤¬¡¢¿ÀµÀ´±¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÃ¼é¤Î¿¹¤Î¿À¼Ò¤³¤½¤¬Â¼¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¿Í¤Ó¤È¤¬¤½¤³¤ò»²ÇÒ¤·¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñ²ÈÃá½ø¤Îº¬´´¤ÏÁð¤Îº¬¤«¤é¶¯¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤¿¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃæÂô¤¬¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÆîÊý·§Æï¡Ê¤ß¤Ê¤«¤¿¤¯¤Þ¤°¤¹¡Ë¤¬È¿È¯¤·¤¿¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤Î¡Ö¿À¼Ò¹çã«Îá¡Ê¤´¤¦¤·¤ì¤¤¡Ë¡×¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈ¿±þ¤À¤¬¡¢È¬±À¤ÏÌÀ¼£È¾¤Ð¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¡Ö°üã¬¼Ù¶µ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¡¢º£¸å¤Î¤Ï¤«¤Ê¤¤Ì¿±¿¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·ì¤¬Ê£»¨¤¹¤®¤¿¡×¤È¼«»¦¡Ä¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¾®ÀôÈ¬±À¤Î»°ÃË¤Ï¡Ö¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²è²È¡×¤À¤Ã¤¿¡¢¡Ö¾®ÀôÀ¶¡×¤Î·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸
