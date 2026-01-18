習近平とプーチンという２人の皇帝が結んだ「不気味すぎる絆」の背景を知っていますか

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

プーチンと習近平が誓った「無制限の友好」について詳しくみていく。

侵攻前夜

北京の中心部にある紫禁城（故宮）。晴れた日の夕刻、北に隣接する景山公園から見下ろすと、皇帝の象徴である黄色の瑠璃瓦で覆われた屋根に夕陽が美しく映え、幻想的な風情が醸し出される。

紫禁城は明代に造営され、清の滅亡に至る約500年間、歴代王朝の宮城として使われてきた。最後の住人となった清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀の生涯を描いた映画『ラストエンペラー』のロケ地ともなった。

釣魚台迎賓館は、そこから7kmほど西にある。賓客をもてなす中国の国立ゲストハウス。1972年に電撃訪中したアメリカ大統領リチャード・ニクソンや、補佐官のヘンリー・キッシンジャーも滞在した。

2022年2月4日、現代ロシアの「皇帝」プーチンはこの施設を訪れた。真紅のじゅうたんを踏みしめ、にこやかにホストの方へ歩み寄る。右手を振り、笑みを浮かべて出迎えたのはもう1人の「皇帝」習近平だった。

この日、北京では冬季オリンピックが開幕することになっていた。08年の夏季大会に続き、中国の国威を発揚する晴れ舞台である。習は式典の直前、プーチンを迎賓館に招き、手厚くもてなした。

外交ボイコット

習の胸中には、プーチンとの結束を西側に誇示する狙いがあったに違いない。米英豪やカナダ、日本などは新疆ウイグル自治区における中国の人権侵害を理由に、五輪開会式への要人派遣を見送っていたからだ。

新疆にはイスラム教徒の少数民族ウイグル族が大勢暮らす。漢族主導の共産党統治に対する不満がたまっていた。中国当局は多くのウイグル族を収容施設に送り込み、抑圧を強化していた。

首脳や閣僚らの開会式出席を見合わせる西側の対応は「外交ボイコット」と呼ばれ、中国に対する抗議の意思表示だった。習としては巻き返しを図り、対中包囲網に対抗する必要があった。

最大の味方がプーチンだった。彼は早くも21年11月末に「私は開会式に出席する」と述べ、外交ボイコットに同調しない姿勢を示している。ボイコットを主導するアメリカへの公然たる反逆だった。

もっとも、プーチンにはこの時、もっと大きなもくろみがあった。ウクライナ全面侵攻という「レコンキスタ（失地回復）」の決行を前に、習との絆を揺るぎないものにしておきたかったのだ。

プーチンは21年秋以降、ウクライナとの国境地帯にロシア軍を集結させていた。その数は推計10万人弱。第13代北大西洋条約機構（NATO）事務総長のイェンス・ストルテンベルグは11月、「異常な規模」と警戒をあらわにした。

事態を重く見たアメリカ大統領ジョー・バイデンは12月、プーチンとの電話会談に臨む。ロシア軍の増強に「深い懸念」を表明、軍事侵攻すれば強力な経済制裁を科すと述べ、「重い代償を払うことになる」と警告した。

北京冬季五輪の晴れ舞台を汚す外交ボイコット。ロシアからすれば、ウクライナ侵攻という「失地回復」の後ろ盾となる盟友の影響力を削ぐ試みだ。プーチンは38回目となる22年2月4日の習との首脳会談で、ロ中関係をさらなる高みに導くことを誓う。

無制限の友好

それが明確に示されたのが、会談後に発表されたロ中首脳共同声明である。「新時代を迎える国際関係」における両国の協力を記した文書には、後に繰り返し語られる重大な一節が盛り込まれている。

「ロシアと中国の新たな関係は、冷戦時代の政治・軍事同盟をしのいでいることを再確認する。友好関係には限界はなく、禁じられた協力分野も存在しない」(注8)

ロシアはこの20日後、ウクライナへ全面侵攻する。プーチンが習に事前に伝えていたかどうかは定かではない。だが、確かなことが一つある。2人の権威主義者が「無制限の友好」を宣言したということだ。

シンガポールの外務次官や国連大使を務めた外交家ビラハリ・カウシカンは、事務方が共同声明に落とし込んだ言葉遣いではなく、習とプーチンのトップ同士で合意された文言とみる。

「全くばかげた宣言だ。どんな関係だって限界はある。夫婦もそうだし、国家に至ってはなおさらだ。私は長年、外交の世界で生きてきたから、中国外相の王毅もロシア外相のセルゲイ・ラブロフもよく知っている。2人とも優れた外交的資質の持ち主だ。彼らのような外交のプロがあんな愚かな文言に合意したとは思えない」

『新書 世界現代史』第3章に登場したジョージタウン大名誉教授のアンジェラ・ステントは、この文書を「（反米の）聖典」と形容する。「冷戦の敗者」であるロシアと中国がスクラムを組み、歴史の新たなページを開いたのである。

冷戦後の「失地回復」をもくろむプーチン。「1世紀の恥辱（百年国恥）」をすすぎ、「中華民族の偉大な復興という夢」を追う習。復讐心に燃える2人の「皇帝」が「新時代を迎える国際関係」をにらみ、「レコンキスタ」をうたい上げた。

＊

さらに〈習近平の「偉大な復興」という言葉に込められた「真の狙い」…「百年国恥」をすすぐ闘いは、どのように始まったのか〉では、中華民族の偉大な復興について詳しく見ていく。

