あの日、貴乃花は2人いた…「伝説の大一番」で黒星を喫した武蔵丸が語る”2人の貴乃花”の謎

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「あの日、貴乃花は2人いた」

実は、武蔵丸は今も解けない謎を抱え続けている。

大一番に敗れた武蔵丸は西の支度部屋で、ただただ、混乱していた。自分に何が起きたのか、理解できないでいた。まげを直し、着物に袖を通し、帯を締めて帰り支度を済ませても、表情は呆然としていた。

付け人を伴い、ようやく支度部屋を出た。その瞬間に響き渡ったのが、「感動した！」という小泉首相の大音声だった。

1分近く目を閉じていた武蔵丸は、その時に胸にこみ上げた思いをこう振り返る。

「あの時、『廃業しよう』と思ったんだ。100回やって100回勝てる取組で、俺は負けた」

だが、次の瞬時、武蔵丸はある疑念にとりつかれた。そして、その思いが廃業を思いとどまらせる。

その思いは、私が話を聞くまで武蔵丸は誰にも話していなかったという。

「こんなことを言っても相手にされないどころか、きっと馬鹿にされる。だから、ずっと言わなかったんだ。でもね、間違いないんだよ。あの日、貴乃花は2人いた。本割と優勝決定戦の貴乃花は、違う貴乃花が出てきた」

負けるはずがなかった

あの日--。

武蔵丸と、大けがを負った貴乃花は、千秋楽の結びと優勝決定戦の2番を戦った。まず、結び。貴乃花を1差で追う武蔵丸は「立ち合いで突いたら、貴乃花はもう落ちていた」。13勝2敗の相星となり、優勝決定戦となった。

貴乃花は東の支度部屋に戻ると、乱れたまげを結い直そうともせず、黙々とテッポウを繰り返していた。貴乃花は、のちに「夢中で相撲を取っていた子どものころを思い出していた」と語った。

一方、武蔵丸は西の支度部屋で目を閉じ、決定戦のことを考えていた。「どうすれば、これ以上貴乃花のけがを悪化させずに済むか、取り口を考えていた」

迎えた決定戦。武蔵丸は相手を受け止めようと、見て立った。貴乃花は突っ張りから左上手をつかみ、右を差し、左上手投げ。武蔵丸の巨体が土俵に沈んだ。

2人の貴乃花。この謎を解くまでは、廃業できない--。

即座に引退をとどまった武蔵丸だが、同時に、こんな考えにとらわれた。

「もう一度闘えば、謎が解けるかもしれない」

16か月待ち続けた末の再戦

小泉首相の大音声が響く西の花道で天を仰ぎながら、武蔵丸は貴乃花との再戦を誓っていた。それから8場所16ヵ月、武蔵丸は貴乃花を待ち続けることになる。

「あの日、貴乃花は2人いた」

貴乃花と再び戦えば、その謎が解けるはず--。そう信じた武蔵丸は、貴乃花の復活を待ち続けた。貴乃花より一つ年上の武蔵丸は、もう全盛期を過ぎていた。「いつ引退してもおかしくなかった」

だが、貴乃花のけがは重く、半年待っても1年待っても戻ってこない。再戦を果たすまでやめられない武蔵丸は「戻ってきてくれ、と願掛けしていた。待ち続けるのが、あれほど苦しいとは思わなかった」。

一方、貴乃花も追い込まれていた。

当初は温かく見守っていた横綱審議委員会の風当たりが強くなっていく。休場が丸1年となった2002年夏場所後の横審では、激励して再起を見守ることを確認。この「激励」は文字通りの応援ではなく、出場を促すものだ。続く7月の名古屋場所も全休すると、横審は全会一致で出場勧告を決議。追い詰められた。

翌9月の秋場所。7場所連続の全休から貴乃花が土俵に戻ってきた。

神様のせいにしたら、ここまで歯を食いしばってきた2人の努力と苦悩、流した汗の意味がなくなってしまう。だが、あの場所、土俵をつかさどる何かが、2人に最高の舞台を与えたとしか思えない。

謎を解き明かすため独立

12勝2敗の相星で千秋楽を迎えた。結びで勝ったほうが、賜杯を抱く。

「綱の意地」をぶつけ合った48度目の対決。16ヵ月待った武蔵丸が、貴乃花を破った。差し手争いから丸太のような右をねじ込むと、そのまま寄り切った。

武蔵丸は支度部屋で、「今までで一番うれしい。『どうだ』という気持ちだった」と語った。いま、「長かった。でも、本当に強い貴乃花と再戦できた。幸せだった」と振り返る。

あれが貴乃花の最後の取組だった。翌03年初場所で貴乃花が引退。番付から日本出身横綱が消えた。武蔵丸も同年九州場所で引退した。あの賜杯をかけた秋場所が、2人の最後の闘いだった。そして2人の最後の勝ち越し場所となった。

「2人の貴乃花」の謎--。もう一度戦えば解けると武蔵丸は信じていた。だが、解けなかった。

いま、こう信じている。

「貴乃花より強い横綱を育てれば、解けるんじゃないか」

引退から10年後の2013年2月、武蔵丸は師匠だった元横綱三重ノ海から名跡を継ぎ、武蔵川部屋を再興した。決して早くはない41歳での独立は、武蔵丸がこだわり続ける謎解きの始まりでもあった。

