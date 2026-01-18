元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方の存在感が高まっている。初場所の番付では伊勢ヶ濱部屋に所属する力士9人が一斉に四股名を改名したことが話題となった。伯乃富士に改名した伯桜鵬をはじめ、9人のうち8人が2024年3月場所後に部屋の閉鎖に伴って伊勢ヶ濱部屋へ移籍してきた旧宮城野部屋の力士だった。

宮城野部屋は北青鵬（引退）が起こした暴力問題により部屋が閉鎖。所属者全員が同じ一門の伊勢ヶ濱部屋に一時預かりという形で移籍となった。宮城野部屋の師匠だった元横綱の白鵬翔氏は部屋の再興が待ち切れず、昨年6月に相撲協会を退職。その後も旧宮城野部屋の力士たちは"預かり弟子"の扱いとなっていたが、彼らの改名には大きな意味があると相撲担当記者は言う。

「旧宮城野部屋の力士が四股名に入れることが多かった『鵬』から、伊勢ヶ濱部屋伝統の『富士』の入った四股名に改名している。旧宮城野部屋の力士で四股名を変えなかったのは炎鵬だけでした。先立つ昨年の九州場所前には、草野が義ノ富士に改名しているが、その時はまだ、仕方がないと見られていた。

それというのも、草野は学生横綱を獲得した日大時代に（日大と）太いパイプがあった白鵬にスカウトされ、宮城野部屋の川副と幼なじみという縁もあって入門を決断。しかし入門のタイミングで部屋が閉鎖されたために、伊勢ヶ濱部屋からのデビューとなった経緯がある。初土俵から自己最高位を毎場所更新中の期待の星をいち早く、元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が囲い込んだ格好ですが、デビュー時からの伊勢ヶ濱部屋所属なので、まだ周囲が納得できる部分もあった。

それが今回は、炎鵬以外の旧宮城野部屋の力士が揃って『富士』を四股名に入れたわけですから、その力士たちは部屋が再興されてもこのまま伊勢ヶ濱部屋に残るのではないか。部屋の合併吸収で移籍した力士や内弟子は、親方が独立したり閉鎖された部屋が再興されたりした場合も、本人の意思で新しい部屋に移るかそのまま残るか選択できる仕組みになっているからです」

番付発表後、伊勢ヶ濱親方は改名について「みんなで同じ方向を向いて頑張っていこうという意味」だと説明し、伯乃富士に改名した伯桜鵬は師匠からの提案としながらも「最終的には自分で決めた」と報道陣に説明した。

白鵬氏が相撲協会を退職してからの伊勢ヶ濱部屋の動きは目まぐるしい。白鵬氏の退職のタイミングで、伊勢ヶ濱親方だった元横綱・旭富士が65歳定年を迎えて「宮城野」を襲名し、部屋付きの照ノ富士親方が「伊勢ヶ濱」を襲名して部屋を継承した。

7月の名古屋場所の後には、部屋が江東区毛利から墨田区立川に引っ越している。湊川親方（元大関・貴景勝）が新しく部屋を構える旧二十山部屋の隣のマンションで親方や関取衆は生活し、稽古場は車で5分ほど離れた隅田川沿いの倉庫跡に構えることとなった。伊勢ヶ濱一門関係者が言う。

「照ノ富士はすでに相撲の聖地・両国で新しく部屋を建てるための土地を確保しており、立川の部屋は一時的な転居先とされます。わざわざ引っ越したのは、旧宮城野部屋の力士たちが窓のない地下室で寝起きするなど不自由な生活を強いられていたため、それを改善し、平等に扱うためだったといいます。これで一気に照ノ富士の評価が上がり、旧宮城野部屋の力士たちの改名につながったといわれている」

水面下で進む「総額25億円のプロジェクト」

今後、さらに動きは活発化してきそうだと若手親方は言う。

「照ノ富士が部屋を新築する予定とされる両国の土地は440平米の借地で、まだ工事が始まっていないものの、すでに建設会社も決定しているという。地上6階程度となり、相撲部屋と親方の住居も含めた複合ビルとなる予定だそうです。完成予想図を見せてもらった協会関係者もいるそうで、総額25億円のプロジェクトになる見通しだといいます」

白鵬氏も親方だった当時に日本橋に約485平米の土地を購入しており、土地取得に15億円かかったと伝えられていたが、相撲協会を退職したことで宙に浮いた状態だ。モンゴル出身の後輩横綱が白鵬氏のお株を奪うような行動力を見せ、角界関係者にも驚きがひろがっているという。

現在、伊勢ヶ濱部屋にはモンゴル出身力士が2人在籍する。照ノ富士が現役だったために4年半の研修期間を経て昨年11月の九州場所で初土俵を踏んだ"史上最強の研修生"と称される旭富士は、初土俵を踏む時から横綱の四股名を継いでいる期待の星だ。もうひとりは「白鵬」を四股名に入れていた聖白鵬で、初場所から寿之富士に改名し、自己最高の幕下2枚目で十両昇進を目指している。相撲ジャーナリストが言う。

「白鵬はモンゴル出身でも日本在住10年の経歴があれば日本人力士扱いになるルールを利用して、鳥取西中から鳥取城北高、日大や同志社大と中高大を日本で過ごしたモンゴル出身力士を入門させるルートを開拓していたが、それも伊勢ヶ濱部屋が手にすることになるという。

照ノ富士が鳥取城北出身というのも大きいでしょう。白鵬が9年前に来日に導いたモンゴル出身力士が鳥取の社会人相撲で活躍するなどしていますが、そうした人材を獲得するパイプが完成しつつある」

部屋が所属する伊勢ヶ濱一門の理事は元大関・魁皇の浅香山親方が務めているが現在53歳だ。前出・相撲ジャーナリストが続ける。

「浅香山親方の理事が10年続いたとしても、現在34歳の照ノ富士は40代半ばですからね。一門の横綱である照ノ富士は間違いなく将来の理事候補です。しかも、一門には売り出し中の新大関・安青錦もいる。横綱に昇進した時の土俵入りの指導は照ノ富士がやることになるだろうし、伊勢ヶ濱部屋にも大関・横綱候補がゴロゴロいる。一門に強い人気力士が多くいることは、協会で出世の階段を昇るうえでも追い風になる」

先輩後輩の関係にあるモンゴル出身横綱2人の立場が逆転しようとしていることだけは間違いなさそうだ。

※週刊ポスト2026年1月30日号