年末年始は、有名人の結婚報告が多い季節。今年も多くの有名人が幸せを報告した。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、昨今の有名人の結婚について分析する。

【写真を見る】〈8頭身の圧倒的スタイル〉ブルーのワンピースにシルバーのパンプスで登場した長澤まさみ

結婚への興味がなくなっていたと思っていたので驚き

長澤まさみさん（38才）、結婚！昨年末から芸能界で相次いだ結婚報告の中でも、もっとも大きなサプライズだったのではないでしょうか。

いわゆる"お年頃"ではありましたから、いつ、おめでたい発表があってもおかしくないとは思っていましたが……この10年程はロマンスのうわさがまったくありませんでしたよね。

なんと、最後に報じられたのは伊勢谷友介さん（49才）との恋仲。破局報道は2014年のことです。

ほじくり返して申し訳ありませんが、それより前は国民的アイドルを筆頭に、人気グループのパフォーマー、ファッションデザイナーでもある人気モデル、人気個性派俳優などなど、常に才能あふれる男性と浮名を流されていた印象でした。が、伊勢谷さん以降はうわささえ出なくなったのです。

一方、お仕事は本当に順調で、シリアスな作品からコミカルで軽やかな演技が求められる作品まで、その活躍は随所で高く評価され、著名な演出家や脚本家からご指名を受けるのが当たり前なトップ女優としてキャリアを重ねてこられました。

また、長年、長澤さんを愛してやまない明石家さんまさん（70才）とトークバラエティーで共演すれば、必ず「それはないやろ」「あ、ほんまや……」という"お約束"をノリノリで披露してくださり、その明るいイメージのまま、出演CMも多数。特に『クボタ』や『KINCHO（大日本除虫菊）』の「虫コナーズ」は、コメディエンヌ・長澤まさみ、ここにあり！という内容で、シリーズCMになっています。

こうして、長年トップ女優さんとして君臨し続けていらしたので、もしかすると結婚への興味がなくなってしまったのかしらとさえ思っていたほどです。

それが元日の結婚発表でしたから本当に驚きました。お相手の映画監督・福永壮志さん（43才）については、ハリウッドで制作され、数多くの賞に輝いたドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン1の第7話の監督をされたことぐらいしか情報がなく……早速、「無名監督」と書き立てるメディアがあったものです。

でも、福永さんはSnow Manの目黒蓮くん（28才）が出演することでも話題の『SHOGUN〜』シーズン2でもメガホンをとることが決まっているそうで、ギャラは1話1000万円との報道もあります。

さらに福永さんは、同作の主演の真田広之さん（65才）や、長澤さんと親交があるリリー・フランキーさん（62才）や斎藤工さん（44才）とも仲よしだとか。こうした"映像の現場が大好き"な皆さんに囲まれながら、福永さんと長澤さんは愛を育まれたのでしょう。

とはいえ、知名度や収入では明らかに長澤さんが上。過去にはトップ女優さんの多くが著名な映画監督や医師、青年実業家を結婚相手に選んだ時代が間違いなくあったものです。そんな当時の物差しで福永さんと長澤さんの結婚を測ると、いろいろツッコミたくなるかたがいらっしゃるかもしれません。

上とか下ではなく、それぞれひとりでも歩んでいけるふたり

でも、そんな風潮をドッカーンと吹き飛ばしてくださったのが、1月2日放送の『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（読売テレビ・日本テレビ系）での上沼恵美子さん（70才）。

干支や星座によって今年の運勢をランキングしていく番組の中、未婚であり、現在はカレシがいないと明かしたゲストのハリセンボン・近藤春菜さん（42才）に対し、上沼さんは「才能がある」「収入だってあるからなぁ」と評価した後、「いまは、女が収入上とか下とか関係あらへん」「私なんて主人の20倍くらいある月がありました」とキッパリ（笑い）。聞いていて本当に気持ちがよかったです。

そしてこれは、まだ古い尺度が存在していた時代の話ですが、昨年12月に急逝された脚本家の内館牧子さん（享年77）がたびたび言っていらしたのは「理想の大人婚とは、経済的にも精神的にも自立している大人のふたりが寄り添いながら歩んでいくこと」。どちらが上とか下とかではなく、それぞれひとりでも歩んでいけるふたりという意味です。

果たして、昨今のトップ女優さんの結婚は、世間の声や尺度などとは関係ナシに、自分で選んで自分で決めるスタイルが増えているように思います。

昨年続いたNHK連続テレビ小説のヒロインたちの結婚も、まさにこのスタイルですよね。

『虎に翼』の伊藤沙莉さん（31才）は劇作家の蓬莱竜太さん（50才）と結婚して以来、伸び伸びとお仕事をされていますし、"頂き男子"と揶揄された三山凌輝さん（26才）を選んだ『ブギウギ』の趣里さん（35才）や、バイセクシュアルを公言しているメイプル超合金のカズレーザーさん（41才）を「顔がタイプ」と言い切った、『エール』の二階堂ふみさん（31才）。

そして、すべての結婚報道で夫の高杉真宙さん（29才）よりも先に名前を記された『あさが来た』の波瑠さん（34才）もまた、彼女の決断の方にスポットが当たり、話題になったものです。

お正月だったので、ビッグニュースなのに長々報じられることがなかった長澤さんもまた、女性主導の大人婚だった気がします。

もう1人、気になるのは綾瀬はるかさん（40才）の結婚です。3月24日で41才となる彼女が選んで決めるのは果たしていつになるのか……。吉報をお待ちしています。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年1月29日号