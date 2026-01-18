ミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねた男子決勝が行われ、１９歳の山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が、２６・２５点で１０位。全日本スキー連盟が定める派遣基準を満たし、初の五輪代表入りを確実にした。２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）、戸塚優斗（ヨネックス）が今大会前までに代表を確実にしており、日本男子は女子に続いて最大４枠を獲得し、男女各４人ずつのメンバーが出そろった。

最終戦までもつれた１枚の五輪切符。山田は代表を争った重野秀一郎（日体大）の１１位を上回り、五輪初代表の座をたぐり寄せた。今季の昨年１２月に米カッパーマウンテンで行われたＷ杯第２戦で初優勝を飾った有望株。優勝時は１発目に２回転する「マックツイスト」から逆スタンスで決めるなど、技や構成に独創性を持っている。初の夢舞台でも多くの人を魅了する。

◆山田 琉聖（やまだ・りゅうせい）２００６年３月２５日生まれ。札幌市出身の１９歳。両親の影響で５歳からスノーボードを始め、１０歳でハーフパイプを本格的に開始。２３年全日本選手権で初優勝し、２４年ユース五輪で銅。Ｗ杯は１６歳だった２２〜２３年季から転戦し、２４年１２月に３位で初の表彰台。昨年１２月に初制覇した。同月のザ・スノーリーグで３位。相生学院高卒。国際スノーボード＆スケートボード専門学校に在籍。