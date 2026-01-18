1月14日、2026年の歌会始が行われた。2025年に成年式を終えられた秋篠宮家の長男・悠仁さま（19）も初出席し、「明」というお題を受けて「薄明かり黄昏とんぼは橋のうへ青くつきりと俊敏に飛ぶ」との短歌を詠まれた。赤坂御用地で夏の黄昏時に「マルタンヤンマ」という青いトンボをご覧になった際の思いを込められたという。

【写真】「歌会始の儀」に初めて臨まれた悠仁さま。ご友人たちと一緒にキャンパス内を移動する姿や、出店のピザを食べる姿なども

皇室における歌会始の重要性について、皇室や日本史に関する著作が多い歴史エッセイストの堀江宏樹氏はこう解説する。

「天皇陛下が国民と歌を詠み交わす正月行事が歌会始です。現在のように一般の人々も参加できる、いわば"国民参加型"の形が整ったのは、戦後の昭和21年（1946年）とされています。

歌会始に詠進する（歌を差し出す）ことは、成年皇族にとって最優先事項の公務です。その年の歌会始が終了した直後から、宮内庁が発表した翌年のお題に『御用掛』と呼ばれる歌の先生と共に1年かけて取り組むのです。悠仁さまも成年式を迎えるはるか以前から、歌の研鑽を積んでこられたはずです」（以下同）

悠仁さまの歌はSNSで「瑞々しい感性」などと称賛を集めている。御用掛の名前も気になるところだ。

「現在、複数いる御用掛の中でとくに有名なのは、天皇家とのつながりが強く、本業が細胞生物学者（京都大学名誉教授）の永田和宏さん。『AERA dot.』（2025年1月25日配信）の記事によると、愛子さまと永田氏はメールでやりとりしながら、表現を練り上げているそうです。

秋篠宮家の御用掛のお名前は公表されていないようですが、おそらく悠仁さまもメールで指導をお受けになっているのでは」

書道「有栖川流」の"家元"である秋篠宮さま

皇族が引き継いでいる伝統として、和歌と並んで書道の「有栖川流」が挙げられる。和歌を表現する手段として有栖川宮家で始まった流派で、「書道の達人」として有名だった江戸時代初期の霊元天皇にルーツがあり、明治天皇も受け継いでいたという。

「書道に詳しい方ならご存じかもしれないですが、独特の『うねり』と鋭い『ハネ』が共存した、威厳と存在感が強い書体です。さまざまな宮様方を経て、現在は秋篠宮さまに継承されているのですが、門外不出で厳格に秘匿されているわけではなく、書道を学ぶ方なら研究書が発売されているので、独学できます。

秋篠宮さまの立ち位置は、あくまで代々皇族のあいだで受け継がれてきた、有栖川流という書体の"家元"。昭和後期、若き日の秋篠宮さまは『あの字が書きたい』とご自分の意思で志願なさって、有栖川流の唯一の正統後継者だった高松宮喜久子さまから有栖川流の手ほどきを受けることになったそうです」

有栖川流の後継者としての"匂わせ"

現在、有栖川流は秋篠宮さまと常陸宮妃華子さまが継承されているが、堀江氏は次代の後継者として悠仁さまの名前を挙げる。

「2017年、秋篠宮さまが悠仁さまを伴い、滋賀県の筆工房『攀桂堂（はんけいどう）』を訪ねられたことがニュースになりました。まさにこの『攀桂堂』が有栖川流の書に必須の特別な筆を作っている唯一の工房なのです。

有栖川流の『うねり』と『ハネ』を支えているのが、現在ではほとんど見られなくなった『巻筆（有芯筆）』という特別な筆です。筆の毛の芯の部分に和紙が巻き込まれている形態なので、普通の筆に比べて非常に硬く、コシがあります。芯を濡らさず、筆の毛の部分だけを洗わねばならないなど管理も難しい。

有栖川流の継承には、特別な字体を体に叩き込むだけでなく、珍しいお道具の扱い方も完全に習得せねばならないという側面があります」

佳子さま、眞子さまは書道教育を受けていない？

一方で、眞子さまや佳子さまについては、有栖川流の書を学ばれている様子が公に確認されたことはない。

眞子さまは、高校3年時に直筆文字が紹介された際、その筆致が賛否を呼びました。佳子さまについては、2022年にガールスカウト100周年記念行事を視察された際、左利きであることなどが注目を集めた。

「書の継承を重視されていたのなら、佳子さまの利き手を右に矯正する計画があったはずです。そうならなかったのは佳子さまのご意思か、あるいはいずれ佳子さまは結婚をなさって、皇族の身分ではなくなるのだから、有栖川流の習得という重荷など背負わせなくても……という秋篠宮さまの親心だったのかもしれません。

いずれにせよ悠仁さまが有栖川流を学んでいるという"匂わせ"はあるのに、作品が披露されないことから推測すると、悠仁さまの教育環境は昭和時代の宮様方よりもはるかにストイックで、重圧に満ちたもののような気もします」

愛子さまが書道を披露する一方、悠仁さまは…

書道でいえば、愛子さまがたびたび作品を披露して話題を集める一方で、悠仁さまの書は公開されていない。

「それをもって書道教育が行われていないと考えるのは間違いです。有栖川流は特殊な書体で、極めるまで何年、何十年というスパンが必要。悠仁さまも完璧に『有栖川流』として完成されるまで、あえて公には出さないという戦略なのでしょう」

悠仁さまの書がお披露目となる日を楽しみにしたい。