恐怖で震えが止まらなくなった……秒単位で迫ってくる「死」に直面した転覆船の漁船員

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

レッコボートへは、先に新田がたどり着いた。

全長９メートル、幅３・５メートル。本船とロープでつながったボートは、波に船首を向けて海面を叩きつけるように大きく揺れている。危なくて前方には近づけない。新田はボートの右側に回り込んだ。船体のへりまでは海面から70センチほどの高さがある。波にもまれながら、この高さをよじ登るのは容易ではない。海の中だから足の踏ん張りは利かず、へりまで簡単に手が届かない。潮の流れも速く、一瞬でも気を抜くと、ボートから遠ざかりそうになる。二度、三度……。どうにか手が届くところまでへりが下がったタイミングをとらえ、新田はやっとの思いでレッコボート上に転がり込んだ。

しかし、新田はひと息ついている場合ではなかった。

急いで、第58寿和丸とレッコボートをつなぐロープを切断しなければならない。そのままにしておくと、沈む本船に引きずり込まれ、ボートも一緒に海中へ没してしまうからだ。豊田と大道がそのロープをたどってレッコボートを目指しているとは思ってもいない。２人の姿も目に入っていない。

新田は再び海に飛び込み、ボートに積んであった間ま切きり包丁を使ってロープを切ろうとした。ところが、ピンと張ったロープは鉄の棒のようだ。硬くて、簡単には切断できそうにない。間切包丁を何度当てても切れない。

疲れてふと周囲を見渡すと、ロープを伝って近づいてくる豊田と大道が見えた。

「すぐにロープが切れなくてよかった」と、新田は心から思った。

近づく大道が何かを叫んでいる。

「レット投げろ！」

そう言っていた。レットとは、船の係留に使うゴム製の道具のことだ。しかし、浮力はほとんどない。新田はとっさの判断で、赤い救命浮き輪をロープにつなぎ、レッコボートの上から投げた。大道がそれにつかまった。新田が力任せに引き寄せる。すぐそこまで大道が来た。引き上げようと手を伸ばし、大道の手を握ろうとした――その途端、手がヌルッと滑った。大道の手をしっかりとつかめない。握り直してもまた滑る。やっとの思いで大道を引き上げた。見ると、大道の体は全身が真っ黒になっていた。油である。

今度は豊田を助けなければならない。

新田は、豊田にも浮き輪を投げた。

この時、豊田の力は尽きかけていた。レッコボートまでたどり着いた豊田を、新田と大道は２人がかりで引き上げようとした。

豊田の体も油まみれだった。力を入れて引っ張り上げようとして、豊田の手をつかもうとすると、ヌルッと滑っていく。体も滑る。なかなかレッコボートに引き上げられない。弱りきった豊田には、手を強く握り返す力は残っていない。

それでも、新田と大道の２人はなんとか豊田を引き上げた。助けてもらった豊田はこのとき、神棚に飾ろうと思っていたあの流木をやむを得ず手放している。両手で浮き輪のロープにつかまるためだった。

３人がレッコボートに上がったとき、ボートの時計は13時45分を指していた。豊田は「転覆から10分か15分程度」と感じていたが、実際にはおよそ30分もの間、海中でもまれていたことになる。

レッコボート上の大道は全身の震えが止まらなかった。ひっくり返った第58寿和丸は、２５０メートルほど先で沈みつつある。ついさっきまで乗り込んでいた船だ。怖くてまともに見ることができない。波にもまれている時は「レッコまで行けば助かる。俺が助かったら、他の人も助けられる」と思っていた。しかし、レッコボートに上がった途端、恐怖で震えが止まらなくなった。

この時点で第58寿和丸は、船底を晒した状態で船首を海中に沈めていた。もう、船尾しか海面に出てない。スクリューのプロペラと舵だけがわずかに見えていた。

今まさに沈もうとしている船は、レッコボートと固くつながっている。安堵したのもつかの間、命を救ってくれたロープは一転して恐るべき凶器になろうとしていた。

このまま第58寿和丸が沈んでいけば、３人の乗るレッコボートは一緒に海底へ引きずり込まれる。そうなったら、ようやく命をつないだ豊田、大道、新田の３人は再び海に放り出されてしまう。

レッコボート船首の金具部分から伸びるロープは、第58寿和丸と頑丈につながっている。ロープは棒のようにピンと固く張り詰め、どこにも緩みは感じられない。

助かった３人は再び焦り始めた。

ロープを切らねばならない。一刻も早く、本船と断ち切らねばならない。

豊田と新田がレッコボートのへりから身を乗り出し、ロープを切ろうとした。ピンと張ったロープは鉄のように硬い。２人はそれぞれに間切包丁を持ち、代わる代わるロープに当てた。二度、三度、四度……。全く歯が立たない。

レッコボートが波にもまれ、揺れる。ピンと張ったロープはさらに硬度を増したように思えてくる。

時間がない。

このまま第58寿和丸もろとも海に沈むのか。

ますます３人は焦った。秒単位で危機が迫ってくる。

その時だった。レッコボートの無線を通して第58寿和丸に呼び掛ける声が聞こえてきた。相手は第６寿和丸だ。現場にもうすぐ着くと告げている。無線機はレッコボート上の小さなキャビン内にあるが、助かった３人は全員、無線の使い方を知らなかった。救助を求めることもできない。

３人の中で唯一エンジンの掛け方を知っていた大道は、レッコボートのエンジンを掛けようとした。だが今度は、その発動機のスイッチが見当たらない。大道の震えはまだ止まっていなかった。焦りが出た。どうしたらいいのか。頭が混乱し、さらに焦りが増した。

「ない！ ない！」

大道は叫びながら発動機のスイッチを探した。

「どこにあるんだ！」

恐ろしい時間が過ぎていく。

10 秒、 20 秒……。ようやく、スイッチを見つけ、起動させた。

ボン、ドドドドドという音がしてエンジンが掛かる。新田はウィンチにロープをかけてレッコボートを動かし、徐々にロープを緩めていく。豊田が片手でロープを握り、もう片方の手で力を込めて間切包丁を引く。ロープをようやく切断できた。

ところが、まだ問題があった。本船とのロープは、レッコボートの船首から出ている細いワイヤーとも結ばれている。これも切断しなければならない。

気がつくと、ワイヤーは斜め下に向かって張っていた。ワイヤーの先は海中に向かっている。沈みゆく本船に引っ張られているのだ。助かった３人がロープの切断に苦闘している間も、第58寿和丸は静かに沈み続けていた。

「あっちのワイヤーを切ってないぞ！」

焦った大道がそう叫ぶ。豊田も凍り付いた。

だが次の瞬間、３人を乗せたレッコボートの重さに負けた細いワイヤーは水中で切れた。千切れた先端はゆらゆらと海中に沈んでいく。助かった、と安堵した豊田が顔を上げると、第58寿和丸は完全に姿を消していた。

