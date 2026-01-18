「女性のオーガズム」は何のために進化した…？ この問いをめぐる議論から見えること

「女性のオーガズムは何のために進化したのか？」。この問いをめぐる議論からは、さまざまな意外な事実が見えてくる。

このほど勁草書房から刊行された『哲学者、女性のオーガズムの進化にいどむ』をもとに、会津大学教授の網谷祐一氏が解説する。

オーガズムは何のため…？

女性のオーガズムは科学者から一般人まで多くの人たちにとって驚異の源である。進化論者も例外ではない。長年の間、進化論者は「女性のオーガズムは何のために進化したのか」という問いに答えるために多くの仮説を提起してきた。そのほとんどは、オーガズムが女性の生き残りと繁殖に役立つとするものだった。男女の絆を形成するのに役立つためだとか、女性が「よい」男を見分けるためだとか、妊娠する確率を高めるためだとか。

しかし米インディアナ大学の科学哲学者エリザベス・ロイドは、そうした〈生き残りと繁殖〉からの説明はすべて深刻な問題を抱えているとし、進化論者がこれを支持したのは彼らがさまざまなバイアスに陥っていたからだと指摘する。その上でロイドは「女性のオーガズムは進化的に何の役にも立たなくても進化した」という説を支持する。これが、わたしがこのたび翻訳した『哲学者、女性のオーガズムの進化にいどむ 進化学にひそむバイアスの物語』（勁草書房）のメッセージだ。

この本は2005年の刊行当時大きな話題になった。原著のアマゾンのページにたくさんのレビューが載っていることからわかるように、『ニューヨーク・タイムズ』などの一流紙で批評され、それだけでなく『サタデー・ナイト・ライブ』のような米国を代表するコメディ番組でも取り上げられた。今の日本なら、哲学者の本が『M-1グランプリ』でネタになるようなものだ。

ではなぜ「女性のオーガズムは進化的に役に立たないにもかかわらず進化した」といえるのか。それについて考える前に、「オーガズムは生き残り・繁殖に役に立つ」と主張する説を検討してみよう。一つは〈ペアの絆〉説だ。

「オーガズム→ペアの絆→子の生き残り」？

〈ペアの絆〉説の主な主張はこうだ。女性が性交時にオーガズムを感じるなら、相手に対する愛着が高まり、その結果ペアの絆が深まる。子育てでは父母両方からの援助が重要なので、絆の深いペアを両親にもつ子の方がそうでないペアの子より生き残り・繁殖で有利になる。

いかにももっともらしい説である。わたしも動物行動学者デズモンド・モリスが著した『裸のサル』（角川文庫）でこの説を読んだとき、感心した記憶がある。だがこれはうまくいかない、とロイドは言う。

一つの問題は、ロイドが「オーガズムと性交の不整合性」と呼ぶものだ。これは、性交時のオーガズム体験の有無に関して、女性間・女性内で大きなバラツキがあることだ。例えば性科学の研究結果では、性交時に安定的にオーガズムを得る女性は半数程度に過ぎない（なお「オーガズムを感じない＝性的興奮を経験しない」ではないので、こうした女性の多くも性的快感を覚えている）。

もし〈ペアの絆〉説の言うようにオーガズムが男女の絆の形成に重要ならば、ほとんどの女性が性交時にオーガズムを感じるようになるはずだろう。なぜそうならないのだろうか。

この点は、〈ペアの絆〉説に限らず、オーガズムを生き残り・繁殖に役立つ（専門用語では「適応」という）とする多くの説に立ちはだかる。一般に生物の特徴は、それが強力な適応であるなら、ほぼ全員がもつことになる。例えば視覚はヒトにとって強力な適応なので、ほとんどの人が機能する眼をもって生まれてくる。しかし女性のオーガズムはそうではない。これはオーガズムを適応とする説に疑いを投げかける理由になる。

女性のオーガズムは副産物として進化した

上ではオーガズムを適応とする説への批判を見た。ではロイドはどういう説を支持するのか。それは、女性のオーガズムは男性のオーガズムの副産物として進化したという「副産物説」である。

副産物説はまず、男女のオーガズムはそれぞれペニスとクリトリスへの刺激が主な原因であると仮定する。男性のオーガズムとペニスへの刺激の結びつきは明らかだ。女性のオーガズムとクリトリスの結びつきはどうか。ロイドは女性のマスターベーションのやり方に着目する。

性科学の知見によると、女性は性交時を模して膣にモノを挿入してマスターベーションを行うことは非常に少なく、むしろクリトリスを手などで刺激して行うことの方がずっと多い。またこうしたマスターベーションでは、性交時と異なりほとんどの女性が安定的に短時間でオーガズムに至ることが知られている。これは、女性がオーガズムを得る主な経路がクリトリスへの刺激であることを物語る。

次いでペニスとクリトリスは男女で胎児のとき元々同じ器官から発達する。つまり妊娠中ある時期までは両者は同じ器官だったが、その後分かれるのである。

ところですでに見たように、男性のペニスとオーガズムには強い結びつきがあり、男性の繁殖に役立つので強い自然選択も受ける。そのため、クリトリスへの刺激により生じる女性のオーガズムも、クリトリスとペニスの発達上のつながりを介して、いわばそれに引っ張られるような形で進化したというのである。

女性のオーガズムを副産物と捉えるこの説明は「男性の乳首がなぜあるか」に対する進化的説明と似ている。男性も女性と同様に乳首をもつが、女性の乳首が授乳に役立つのとは対照的に、男性の乳首は大した役にたたない。しかし男女の乳首は胎児のときに同じ器官から発達し、女性の乳首が自然選択により維持されることから、女性の乳首への選択に引っ張られる形で進化するのである。

科学者の中の男性中心主義的バイアス

我々はこのケーススタディから何を学べるだろうか。科学哲学を専攻するわたしから見て興味深いのは、女性のオーガズムの進化に携わる研究者たち、とくに適応的説明を提起した進化論者たちがいくつかのバイアスに陥っていたことだ。

その一つが進化論者の男性中心主義的バイアスである。この一つの形では、「男性と女性の間で性的振る舞いが同じだ」と証拠なしに仮定する。例えば、先のモリスは〈ペアの絆〉説に加えて、「女性のオーガズムの反重力説」も唱える。これは二足歩行するヒトでは性交後歩き回ると精子が膣から流れ出る恐れがあるところ、オーガズムからの倦怠感が女性を横たわらせることで、精子に膣にとどまらせる効果をもつ、という説である。

しかしこれはおかしい。というのは性科学の知見ではオーガズムの後に倦怠感を感じるのは男性であって、女性ではないからだ。つまりモリスは男性の事情を女性に無造作に当てはめて自説を展開しているのである。こうしたバイアス、および「女性のオーガズムは適応に違いない」という考え（適応主義バイアス）にとらわれた科学者によって副産物説の強みが覆い隠されてきたのである。

これは科学者の男性中心主義をめぐる議論に大きな意味をもつ。科学者が男性中心主義に影響されているか、という問いは哲学者・科学者の議論の的になってきた。例えば「生物学では〈男は能動的、女は受動的〉という恋愛のステレオタイプ的見方に合った形で受精の際の精子と卵の役割が考えられている」というフェミニストからの批判に生物学者が反論したこともあった。しかしわたしの目から見ると、本書の事例はバイアスの存在をかなりよく裏付けている（ただし最近のオーガズムの進化研究では、ここまであからさまなものは少ない）。

科学的客観性とバイアスは両立する

もう一つ興味深いのは、にもかかわらず、ロイドは「科学からバイアスをすべて取り除くべき」と考えているわけではないことである。伝統的な科学哲学の見方では、上で見たようなバイアスはもっぱら科学を歪めるものとされ、バイアスの排除が目標となってきた。

しかしバイアスは常に科学を歪めるとは限らない。例えば適応主義バイアスは、女性のオーガズムの進化的探究では失敗したが、他の形質ではその進化的由来を明らかにするのに役立ったことがある。

ここで哲学者ヘレン・ロンジーノの考えが参考になる。ロンジーノによると、バイアスはさまざまな形で科学者の思考に影響しており、それをすべて取り除くことはできない。しかしそれよりも大事なことは、科学者たちが互いの説をその背後にあるバイアスを含めて率直に批判し合えるような「議論のための公のアリーナ」をつくることであり、そうした批判を通して科学はその客観性を獲得できる。その意味でロイドらは「バイアスなしの科学」ではなく、「バイアスをうまく使って客観性につなげる科学」を求めているのである。

