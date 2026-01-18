【川田 公長】高校の元校長が告白「教師の不倫はすぐバレる」…パワハラ捏造で被害者ぶる女性教師も

某県立高校で校長を務めた経験を持つ川田公長氏が『素人校長ばたばた日記――県庁職員、教員免許なし、いきなり異動命じられました』（三五館シンシャ）を上梓した。異動により、ある日突然校長の座に就いた県庁職員の2年間の奮闘記だ。

知られざる学校経営の裏側が描かれた本書より、川田氏が新人教師に伝えた「教師の不倫の実態」を紹介する（本書の一部を抜粋・再編集しています。登場人物はすべて仮名）。

新人教師への講話

若葉の緑が鮮やかに映え出すころ、1年生の学年主任が校長室に入ってきた。

「じつは新しく採用された先生がいる際は校長に講話をお願いしているのです。今年は徳田先生がいらっしゃるのでお願いできませんか？」

徳田先生は今年採用され、本校に配属された女性教諭である。

「どのような話をすればいいのでしょうか？」

「とくに決まりはありません。校長先生が必要だと思われる内容でお願いします」

なんでもいいと言われると困ってしまう。それに私は教員経験がないので、教育についてエラソーに語ることはできない。どういう話がいいのかよくわからないが、要は徳田先生のためになる話をすればいいのだろうと切り替えた。

翌日、私は次のような話をした。

学校で不倫は珍しくない

「1つ目は、交通事故を起こさないよう気をつけてください。私も徳田先生も地方公務員です。地方公務員法では一般に禁固以上の刑に処せられた場合、失職します。ただ条例に定める例外規定（注1）に該当すれば、失職しないケースもあります。この点は私のような一般職の職員も、先生のような教員も同じです。

ところで、先生方は教員免許を持っています。 教育職員免許法によると、教員免許を持つ人が禁固以上の刑を受けた場合、例外規定なしに 教員免許は失効します。この場合、先生は失職することになります。くれぐれも注意してください」

「そうなんですね。気をつけます」

徳田教諭は驚いた顔で言った。

「2つ目ですが、不倫は絶対にしないでください」

「はあ?」突然の話題に面食らっている。それも当然だろう。

「意外に思うかもしれませんが、学校では不倫が珍しくありません。外部にいた私でさえいくつか不倫の事例を知っています」

人事委員会にいたころ、私は教職員からの苦情相談窓口を担当していた。そこに女性教員から勤務先の校長によるパワハラについての苦情が入った。こうした際には「法的リスク管理」「職場秩序の維持」「再発防止」という観点から慎重な対応が求められる。

私は事実確認のため、その学校まで校長の事情聴取に赴いた。校長は困った顔で打ち明けた。

【注1】例外規定

各県の条例に、たとえば「公務執行中または通勤途上での過失による交通事故」などが例外とされていれば、失職を免れることもある。

女性教師の虚言

女性教諭は同僚と不倫しており、男性側を異動させたところ、彼女はメンタルに不調をきたし、たびたび校長にクレームを入れるようになったのだという。他教員の証言などからも、校長のパワハラ自体が彼女の虚言らしいことが判明した。

「とくに同じ学校内で不倫すると、周囲もなんとなくわかります（注2）。不倫しているあいだは楽しくて周囲の視線は気にならないと思いますが、そのときだけです。不倫は最終的に家族や周囲に迷惑をかけるだけでなく、本人がメンタルに不調をきたす原因になることもあります」

半分は冗談だったが、半分は本気だった。

「私は大丈夫ですよぉ」

徳田教諭は笑いながらそう答えた。講話といえるか怪しかったが、これが新任校長として私の一番伝えたかったことだったのだ。

【注2】周囲もなんとなくわかります

職員室は机が近く、周囲がつねに観察できるうえ、職員間での連携が密で日常の違和感が共有されやすい。また、生徒や保護者も観察者になるため、何気ないシーンを生徒が目撃し、「あの先生たち仲良すぎ」などとSNSで広まることも。学校という人間関係が濃く、噂が伝わりやすい環境で不倫は隠しきれないのだ。

