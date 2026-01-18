不満渦巻く突然解散の原因はやっぱり「中国のレアアース」だった…高市早苗が動揺する「公明党だけじゃない意外な死角」

「根回し」を一切していない

高市早苗首相が衆院解散を決断した。これに伴う衆院選の日程は「1月27日公示-2月8日投開票」が有力視されている。高市氏は1月23日に召集される通常国会の早期に衆院を解散するとみられており、23日解散―2月8日投開票となれば、その期間は16日と戦後最短となる。

このタイミングでの衆院解散は、野党だけでなく与党にとっても寝耳に水だった。2月8日投開票の日程を組んでも、2026年度当初予算を今年度内に成立させることは困難で、高市氏は11年ぶりに「暫定予算」を編成し、当初予算が成立するまでの空白期間を穴埋めする考えだ。

当初予算の成立に支障をきたすタイミングでの衆院解散は異例なものといえ、野党が「国民に届くはずの本予算を先送りしてまで、支持率が高いから有権者に自分に入れろと言わんばかりの態度は容認できない」（立憲民主党の安住淳幹事長）と反発するのも無理はない。

自民党関係者も「1月に解散を切るなら年明けすぐに国会を召集するのが常識的な感覚だ。1月上旬の国会召集で解散すれば、衆院選をやっても当初予算は年度内に成立する。1月下旬の国会召集が決まった時点で、解散はないだろうと踏んでいた」と驚きを隠せない様子だ。

高市氏は今回の解散に関して、自身の総裁選勝利の立役者となった麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長に根回しを行っておらず、自民党内にも「しこり」を残している。そうまでして今回の電撃的な解散に踏み切った背景には何があるのか。

恐れられてる「組織票の不在」

ある政府関係者は昨年から続く日中関係の悪化が一因だと指摘し、こう話す。

「日中関係の悪化はそもそも高市氏の『台湾有事は存立危機事態になり得る』との国会答弁から始まったものだが、高市氏が答弁を撤回しない限り長期化は避けられない。

中国はこれまでに、自国民に対する日本への渡航自粛要請や日本産水産物の輸入停止といった報復カードを切ってきたが、日本への影響は限定的だった。ところが、年が明けて中国は軍民両用（デュアルユース）製品の対日輸出禁止を発表し、レアアースに手をつけようとしている。

レアアースの供給が止まれば、日本の産業界に及ぶ影響は大きく、渡航自粛や水産物の輸入停止とはインパクトが異なる。この状況が長引けば、さすがの高市政権も高い内閣支持率を維持していくことは難しいのではないか」

自民党内には「内閣支持率が高いうちに早期に解散を打つべき」との声が一部にあり、高市氏も先行きの不透明さから、そうした判断に傾いた。このタイミングで衆院を解散して選挙に勝利すれば、中国に対して「日本をいくら締め上げようとしても、こちらの政権基盤は強い」というメッセージにもなる。

電撃的な解散は野党の意表を突くはずだったが、ここにきて思わぬ展開を招いた。野党第一党の立憲民主党が、昨年10月まで自民党と連立政権を組んでいた公明党と新党を結成したのだ。

自民党はこれまで、公明党との選挙協力により、小選挙区で公明党から組織票を得ていた。自民候補は公明に下駄を履かせてもらっていたわけだが、今回は下駄がないだけではない。公明党は新党のもとで小選挙区には公明出身の候補者を擁立しないとしており、自民候補はいわば下駄を履いた相手候補と選挙を戦わなければならなくなった。前回の衆院選で、僅差で勝利した自民候補は厳しい戦いを強いられるだろう。

高市氏は自民党幹部らへの根回しなしに衆院解散を決断しただけに、党内には不満が渦巻く。衆院選の結果次第では高市氏の進退にも直結しかねず、首相就任3ヵ月にして早くも正念場を迎えることになりそうだ。

【こちらも読む】「安倍元総理も加入」「池田大作氏を国会招致要求」…公明党が恐れる反創価グループ「四月会」のトラウマ

【こちらも読む】「安倍元総理も加入」「池田大作氏を国会招致要求」…公明党が恐れる反創価グループ「四月会」のトラウマ