「社員と委託ドライバーの割合が1対1に…」《物流崩壊へのカウントダウン》業界大手の「ヤマト運輸」が抱える「切実な人手不足」

ヤマトの繁忙期が落ち着いていた理由

「例年に比べると、現場は異常なほど落ち着いていました」

ヤマト運輸の本社関係者は、昨年末の繁忙期を振り返り、そう胸をなで下ろした。

毎年12月に入ると、繁忙期を迎える物流業界。Amazonの大型セール「ブラックフライデー」を皮切りに、クリスマスやおせちといった年末商戦に向けた荷物が増加することで、物流量もふだんの2〜3倍に膨れ上がると言われる。

その影響は大きく、佐川急便は「荷物量が想定を上回る状態が続いている」として、昨年12月4日には創業以来初めて、災害以外の理由で集荷（荷物の受け取り）の停止に追い込まれた。

その後も、全国的に荷物の遅延は続き、同社のホームページには「配送日時を指定した場合でも荷物が遅れる可能性がある」と掲載。一部地域では「配達予定通知」を停止する事態に発展した。

一方で、配達個数ナンバーワンを誇るヤマト運輸も、同時期に配達の遅延が発生。同社のホームページにも「年末年始にかけて交通集中による渋滞の発生が予想されるため、お荷物のお届けに遅れが生じる可能性があります」と掲載した。だが、前出の本社関係者によると、例年のような遅延トラブルは起きなかったという。

「社内で共有されるリストには、全国から荷物が集められて配送拠点となる『ベース』から、各営業所に荷物が滞りなく発送されているか、その情報が毎日更新されます。例年だと各地のベースで、残荷（配送されていない荷物）が1000とか2000とか表示されていましたが、今年に限ってはそれがほとんどなかった」

ヤマト運輸といえば、近年では配達個数は多いが、単価が低く、利益が出づらい「薄利多売」に陥っていたイメージが強い。事実、同社の親会社であるヤマトHD（ホールディングス）は、2024年度の上期の連結決算において、営業損益が150億円の赤字に転落。その際の会見で、栗栖利蔵副社長（当時）は「お客さんとの交渉で単価アップが見込めず、収益が追いつかなかった」と発言していた。

「栗栖さんが言う『お客さん』とは、ヤマトに配送を依頼するAmazonなどの法人のこと。これまでヤマトは、『荷物の単価を下げてもいいから、とにかく配達個数を増やせ』という指示のもと、法人に対しては値下げをしてでも営業をかけてきました。

しかし赤字に転落してからは、上層部も『あれは失敗だった』と。ふたたび適正価格で荷物を取ろうという号令がかかり、荷主に対してプライシング（値上げ）を実施しました。その結果、荷主がヤマトよりも配送料が安い他社に流れ、荷物量が落ち着いたのではないかと思われます」（前出の本社関係者）

人手不足の影響で、委託ドライバーが増加か

一方で、ラストワンマイル、いわゆる営業所から各家庭へ荷物を運ぶ「セールスドライバー」（以下、SD）の人手不足は深刻だ。

2024年度に発行された同社の統合レポートには、セールスドライバーの人数は約6万人と表記されている。だが、都内や都内近郊の複数のSDが「退職者が相次いでいる」と語るとおり、それから9ヵ月後に発行された最新の統合レポートでは、約5万4000人まで減少している。

ヤマト運輸の関係者は、「その一つの理由になったのが、本社が約3年前から推し進めるようになった営業所の集約化です」と語る。

「もともとヤマトは、日本全国に約3000拠点もの営業所を置くことで、地域に密着して顧客の細かなニーズに応えてきました。しかし家賃や輸送費などをコストカットすることで利益効率化を目指した上層部は、小さな営業所をつぶして、大型の営業所に統合したんです。その結果、遠くの営業所から配らざるをえなくなり、SDから『配達まで40〜50分ほどタイムロスがあるから、午前指定に間に合わない』などの批判が相次ぎました。

また都心部の営業所は、配達範囲も狭く交通量も多いため、台車やリヤカーで配達する『サテライトセンター』が多く、入社してから一度もトラックを運転したことのないSDも少なくなかった。

ところが一部のエリアでは、東京湾に近い大型店に集約化が進んだことにより、これまで台車で配達していたSDは急に2トントラックに乗らなくてはいけなくなりました。当然のことながら、都心部は交通量も半端じゃない。その結果、都内や都内近郊でSDの退職が相次ぎました」

現場に人が足りていないーー。そんな人手不足のヤマト運輸で増加傾向にあるのが、作業着姿などで、自前の軽バンに乗って配達する業務委託のドライバーだ。神奈川県で約20年以上にわたりSDとして働く男性はこう証言する。

「ここ数年の間にSDの退職が相次いだ影響で、現場は人手不足に陥り、平時からSDと委託のドライバーの割合が1対1になっている営業所も出てきました。ただ、委託のドライバーが配るのはドライ（宅急便）とネコポス（小さな荷物をポスト投函するサービス）のみ。

彼らが乗る軽バンにはクール資材（冷蔵庫や冷凍庫の設備）がないし、お金のやり取りや事務作業は正社員しかできない決まりになっています。だからクール便やコレクト（代引き荷物）、集荷（荷物の受け取り）は僕らがやらないといけないんです」

時間指定に間に合わず…

ヤマト運輸は、各営業所ごとに配達エリアが分けられていて、ドライバーごとに配達ルートが決められている。だが前述したとおり、業務委託のドライバーは運べる荷物に制限があるため、SDが自身のコースを回ったあとに、業務委託のドライバーが回ったコースでふたたび集荷と配達をするという。

「さらにヤマトは配達以外にも、集荷に関しても時間指定が可能です。ただ、業務委託のドライバーのコースまで回るとなると、すべての時間指定を守るのは相当しんどい。

そうした委託頼みの営業所に務める同僚も、クール便や集荷の時間指定に間に合わないことが多々あるそうで、お客さんによっては『遅えんだよ！』とか『お前どうなってんだ！』と怒られることも少なくないそうです」（同前）

こうした状況は、将来のヤマト運輸を背負って立つ若手社員にも暗い影を落としている。

後編記事『「路上喫煙だけでなく勤務中に飲酒するケースも」「気さくで助かる」ベトナム人ドライバー500人の採用を発表した《ヤマト運輸》で囁かれる、外国人スタッフの「リアルな評判」』に続く。

【つづきを読む】「路上喫煙だけでなく勤務中に飲酒するケースも」「気さくな人が多くて助かる」ベトナム人ドライバー500人の採用を発表した《ヤマト運輸》で囁かれる、外国人スタッフの「リアルな評判」