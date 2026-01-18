「子育てに向いてない」我が子のひと言に、ママが逆に自信をもらった理由

【スナック千代子へいらっしゃい #132 ママは総指揮官】

あなたは子育てに自信がありますか？ 親になることは、喜びや期待と同時に不安がつきまとうもの。中学生までの子どもを育てる親210名を対象にしたアンケート調査（※）でも、子育てに「自信」はありますか？という質問に対し、63.8%の親が「ない」と回答。また、子育てに「辛さ」を感じたことがありますか？という質問には62.7%が「ある」と回答しています。

2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんも、子育てに自信がない、どころか、自分は「子育てに向いていない」とすら感じていたそう。そして先日、小学生5年生の息子さんから「子育てに向いてない」と面と向かって言われてしまい……。でも、横峰さんは息子さんの言葉によって逆に子育てに自信が持てるようになったと言います。

横峰さんが子育ての切なさを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、そのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

※一般社団法人子ども未来がっこうによる「子育てに関するアンケート調査」。調査機関：2023年10月27日〜11月11日。調査方法：インターネット。回答者数：210名（男性9名・女性199名）。

向いていなくても、なんとかなる

自分は子育てに向いていない。

始めた当初から感じていましたが、こんなこと、口が裂けても言うべきではないと思っていました。

だけど、単純にスキルの話で言ったら、それこそ人の能力なんて千差万別なわけですし、向いていない人がいたって全然おかしな話じゃない。むしろパーフェクトに子育て向きな人が存在するとしたら、超人だと思います。

でも、10歳の息子から突然、「ママって子育てに向いてないよね」と言われたときは、耳を疑いました。

何をやらかしてしまったんだろうかと物凄い勢いで記憶を引っ張り出していると、「それなのに大したもんだよ」などと息子が語りモードに入ったので、これは興味深い話が聞けそうだと察した私は、即座にハイボールを準備。

どうやら息子、私の基本性質──積極的に人と関わることが苦手だとか、テンションを上げて盛り上がることができないだとか──に加えて、絵を描くなど特技が軒並み個人プレイ向きであることに気づいていた模様。

それなのに、横峰家の総指揮官をもう10年以上も務めているのはすごい。苦手部分をパパに丸投げしてうまく使い、自分たち子どもへの指示の出し方も的確。すっかりリーダーだね、と。

あら。ベタ褒めじゃない。

確かに要領の悪いわたくし、子どもが増えるたびに変わる生活の勘所を掴むまでかなり苦労しました。けれど「向いてない」で投げ出せることではないため、それでもなんとかするしかなく、その結果が今。

子育てに向いていないのではないかと悩んだり、自分を責めたりするばかりの毎日でしたが、子どもは想像以上に親の努力を見てくれているもの。それだけで、自分の子育ては正解でいいんじゃないかと自信をもらった話です。

【漫画】「おままごとでその家庭がわかる」保育園の先生の言葉に背筋が凍った